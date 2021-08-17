لاعبو الزمالك يحتفلون باقتراب التتويج بلقب الدوري المصري (فيديو)

حرص لاعبو نادي الزمالك على الاحتفال بقوة باقتراب تتويجهم بلقب الدوري المصري، بعد فوزهم، يوم الثلاثاء، على وادي دجلة بهدف نظيف، وفي المقابل تعثر منافسه المباشر الأهلي بالتعادل السلبي مع طلائع الجيش.

ونشر محمد أبو جبل، حارس الزمالك، فيديو عبر حسابه على ”إنستغرام“ لغرفة خلع ملابس اللاعبين وهم يحتفلون بقوة باقتراب اللاعب من القلعة البيضاء.

واقترب الزمالك من الفوز بالدوري المصري الممتاز لأول مرة منذ 2015، بعد فوزه 1-صفر على ضيفه وادي دجلة، وتعادل الأهلي حامل اللقب وملاحقه المباشر سلبيا مع طلائع الجيش.

ورفع الزمالك رصيده إلى 73 نقطة في الصدارة، متقدما بفارق أربع نقاط عن الأهلي قبل ثلاث جولات على النهاية.

وتوقف رصيد وادي دجلة عند 25 نقطة في المركز قبل الأخير ليقترب من الهبوط، بينما تقدم طلائع الجيش للمركز الثامن برصيد 39 نقطة.

🎥 احتفال لاعبي الزمالك بعد الفوز #الزمالك_وادي_دجلة pic.twitter.com/E7woobdHuw — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) August 17, 2021

وسجل مروان حمدي هدف الزمالك في الدقيقة 59 عندما تلقى تمريرة عرضية من أحمد سيد (زيزو) ليضع الكرة بضربة رأس في مرمى محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة.

وفي المباراة الثانية، فشل الأهلي، في هز شباك صاحب الأرض رغم محاولاته المتعددة على مرمى الحارس محمد بسام.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في عمر الدوري المصري، حيث يحتاج إلى 6 نقاط فقط للتتويج بطلًا للمسابقة بشكل رسمي.

وسيلتقي الزمالك في مبارياته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا، ثم الإنتاج الحربي، وأخيرًا البنك الأهلي في الجولة الأخيرة.

ويحتاج الزمالك لتحقيق انتصارين في المباريات الثلاث المتبقية لضمان اللقب بغض النظر عن نتائج مباريات الأهلي.

أما في حال خسارة الأهلي لأي مباراة من الثلاث المتبقية مع انتصار واحد للزمالك سيكون ذلك كافيًا لتتويج الأبيض باللقب.