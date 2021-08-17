ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على وادي دجلة.. وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش

حقق نادي الزمالك فوزا ثمينا على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الزمالك مروان حمدي في الدقيقة 58 من رأسية متقنة، مستغلًا عرضية أحمد سيد زيزو.

ووسع الزمالك بهذا الفوز رصيده في صدارة ترتيب الدوري المصري إلى 4 نقاط، ليصل للنقطة 73، فيما توقف رصيد دجلة عند النقطة 25 في المركز الـ17 وقبل الأخير في ترتيب الدوري، ليزداد موقفه صعوبة في النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات في عمر الدوري المصري، حيث يحتاج إلى ست نقاط فقط منهم للتتويج بطلًا للمسابقة بشكل رسمي.

وسيلتقي الزمالك في مبارياته المقبلة مع سيراميكا كليوباترا، ثم الإنتاج الحربي، وأخيرًا البنك الأهلي في الجولة الأخيرة.

أما وادي دجلة فسيلعب مع الإسماعيلي ثم سيراميكا كليوباترا، على أن يواجه الإنتاج في الجولة الختامية.

فيما تعثر الأهلي أمام نظيره طلائع الجيش وتعادل معه سلبيا.

ولم يتمكن الأهلي من استغلال الكرات التي لاحت للاعبين للوصول لمرمى منافسه.

وبهذه النتيجة واصل الأهلي احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالها الفوز في 20 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وهُزم في مباراتين، بينما احتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 39 نقطة.

وسيلتقي الأهلي في مبارياته المقبلة مع المصري ثم الجونة ثم أسوان.

ويحتاج الزمالك لتحقيق انتصارين في الثلاث المباريات المتبقية لضمان اللقب بغض النظر عن نتائج مباريات الأهلي.

أما حال خسارة الأهلي لأي مباراة من الثلاث المتبقية مع انتصار واحد للزمالك سيكون كافيا لتتويج الأبيض باللقب.