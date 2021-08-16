بعد ارتباطه بالانتقال للأهلي.. سيمبا التنزاني يعلن رسميا رحيل ميكيسوني

أصدر نادي سيمبا التنزاني بيانا رسميا يؤكد فيه رحيل لاعبه الموزمبيقي لويس ميكيسوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النادي الأهلي المصري أتم مفاوضاته لضم لويس ميكيسوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيمبا في بيان رسمي له، يوم الاثنين، إن ”إدارة النادي توصلت لاتفاق مع ناديين أجنبيين مختلفين عبر القارة الأفريقية للحصول على خدمات لويس ميكيسوني وكلاتوس تشاما ثنائي الفريق التنزاني“.

وأشار سيمبا إلى أن نجاح فريق كرة القدم بالنادي خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا مهّد لمغادرة الثنائي.

وتمنى نادي سيمبا التوفيق للثنائي (لويس وتشاما) في المرحلة المقبلة مع تقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق التنزاني.

ووفقا لتقارير سابقة، فالاتفاق ينص على حصول الأهلي على خدمات اللاعب البالغ عمره 26 عاما مقابل 900 ألف دولار بعقد يمتد إلى 2025.

وسيدفع الأهلي 500 ألف دولار نقدا والباقي على أقساط وفقا للاتفاق مع سيمبا.

وخاض ميكيسوني مع سيمبا كل مبارياته في دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي البالغ عددها 12 وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

وكان ميكيسوني هو صاحب هدف فوز سيمبا على الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات من الموسم المنصرم.

وليحصل ميكيسوني على مكان في قائمة الأهلي لا بد أن يستغني الفريق عن لاعب أجنبي.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، كشف عبر برنامجه الإذاعي، يوم الاثنين، عن استعداد النادي الأهلي للإعلان عن 3 صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق، عقب نهاية مسابقة الدوري في السابع والعشرين من أغسطس الجاري.

وأضاف ”عقب نهاية الدوري ستعلن إدارة النادي الأهلي رسميا عن التعاقد مع كريم فؤاد، لاعب النجوم المعار إلى إنبي، وبيرسي تاو، مهاجم فريق برايتون الإنجليزي، ولويس ميكسويني، جناح سيمبا التنزاني“.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش، مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في حين يلتقي الفريق الأحمر مع المصري، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين.

ويحل الفريق الأحمر ضيفا على الجونة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين، في التاسعة مساء الثلاثاء الموافق الـ24 من أغسطس الجاري، ويختتم الفريق مبارياته بمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي الحالي 2020-2021، بمواجهة أسوان، مساء يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من الشهر ذاته.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر برصيد 70 نقطة.