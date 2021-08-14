ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

اقتنص نادي الزمالك فوزا مهما على نظيره الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في قمة الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأحرز إمام عاشور لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

وعزز سيف الدين الجزيري تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 60 من زمن المباراة.

وواصل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 70 نقطة بعدما خاض الفريق الأبيض 30 مباراة حقق خلالها الفوز في 21 لقاء وتعادل في 7 مباريات وهُزم في مباراتين.

فيما احتل الإسماعيلي المركز الـ12 في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق خلالها الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وهُزم في 11 مواجهة.