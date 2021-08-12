محمد شريف يغيب عن الأهلي في مباراتي إنبي والجيش بالدوري المصري‎

كشفت قناة النادي الأهلي مدة غياب محمد شريف مهاجم الفريق عن المباريات، بعد تعرضه للإصابة في مباراة الإسماعيلي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 في الدوري المصري الممتاز.

وغادر شريف مباراة الأهلي والاسماعيلي في الشوط الأول متأثرا بالإصابة ودفع موسيماني بالكونغولي والتر بواليا بدلا منه.

وخضع شريف لفحوصات وأشعة طبية تحت أشرف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي لتحديد حجم الإصابة وتحديد مدة غيابه عن الملاعب، حيث أعلنت قناة الأهلي أن شريف سيغيب عن صفوف الأهلي لمدة 10 أيام بعد إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.

بهذه المدة سيغيب محمد شريف عن مباراتي الأهلي ضد إنبي وطلائع الجيش في الجولتين 30 و31 من الدوري المصري الممتاز.

يذكر أن شريف يعد مهاجم الأهلي الأساسي هذا الموسم، ويتصدر قائمة هدافي الدوري الممتاز برصيد 19 هدف بفارق 4 نقاط عن أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كيلوباترا وصاحب المركز الثاني.

كما نجح محمد شريف في معادلة أهداف أحمد بلال مع الأهلي في الدوري المصري، بعدما سجل هدفه رقم 19 في المسابقة هذا الموسم في شباك الإسماعيلي.