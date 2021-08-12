رسميًا: الزمالك يضم كريم هنداوي وينجح بتجديد عقد أحمد الأحمر‎

أعلن نادي الزمالك المصري تعاقده رسميًا مع كريم هنداوي حارس مرمى منتخب الفراعنة لكرة اليد لينضم إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

ووقَّع ”هنداوي“ على عقد يربطه بنادي الزمالك لمدة عامين، وذلك بعد نهاية عقده مع نادي يوروبارم بيليستر المقدوني.

وأصدر نادي الزمالك، بيانًا، اليوم الخميس، قال فيه إن التعاقد مع ”هنداوي“ سيكون لمدة عامين حتى عام 2023.

وتواجد ”هنداوي“ برفقة منتخب اليد في النسخة الأخيرة من دورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020، والتي حقق فيها المنتخب المصري المركز الرابع.

وكان ”هنداوي“ قد رحل عن الزمالك، في الصيف الماضي، إلى صفوف نادي يوروبارم بيليستر المقدوني.

تجديد تعاقد أحمد الأحمر

وفي نفس السياق، أعلن نادي الزمالك نجاحه بتجديد التعاقد مع أحمد الأحمر قائد الفريق الأول لكرة اليد في النادي، ومنتخب مصر.

وأصدر النادي بيانًا قال فيه إن ”الأحمر“ وقَّع على بياض تاركًا الحرية لإدارة النادي في تحديد مدة العقد، والمقابل المادي؛ لأنه ابن من أبناء الزمالك، ولا يمكن أن يضع شروطًا لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

ووجهت اللجنة الشكر للاعب الذي سطّر تاريخًا مشرفًا في كرة اليد المصرية، وآخر ذلك تصدره لقائمة هدافي مصر في الأولمبياد، ومستمر في رحلة العطاء مع نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وانتهى عقد ”الأحمر“ مع النادي، نهاية الموسم الماضي، والذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري المصري.