مهند عسيري يعرقل حصول الأهلي على شهادة الكفاءة المالية

بات موقف إدارة النادي الأهلي السعودي صعبًا في الوقت الحالي إزاء حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية وذلك بسبب مستحقات اللاعب مهند عسيري.

وقالت صحيفة ”مكة“ إن اللاعب مهند عسيري رفض تأجيل استلام مستحقاته المتأخرة لدى النادي الأهلي‬⁩ مما يعرقل حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية.

يذكر أنه في حال فشل النادي في الحصول على شهادة الكفاءة المالية فإن الفريق سيفقد خدمات 6 لاعبين في الفريق، منهم 5 محترفين على رأسهم البرازيلي باولينهو، إلى جانب اللاعب المحلي محمد مجرشي، أمام الفيصلي، غدًا الجمعة.

ويلتقي الأهلي، مساء غدٍ الجمعة، الفيصلي في أولى مباريات الفريقين في الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصل ديون أهلي جدة إلى 124 مليون ريال وفقًا لبيان وزارة الرياضة، وتتمثل في مبالغ ومستحقات متأخرة لصالح لاعبين ومدربين سابقين، بالإضافة إلى رواتب متأخرة.

#باولينيو لاعب #الاهلي السعودي يصل إلى المملكة للانضام إلى صفوف الفريق الجداوي pic.twitter.com/pHqehf7a70 — إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2021

وتقدَّم شهادة الكفاءة المالية من قبل لجنة الكفاءة المالية للأندية في وزارة الرياضة السعودية، وتمنح الأندية الحاصلة عليها أحقية تسجيل لاعبين جدد خلال فترات التسجيل الرسمية والمتاحة.

وكان نادي الهلال أعلن بشكل رسمي حصوله على شهادة الكفاءة المالية؛ نظير التزامه المالي والتعاقدي، حتى تاريخ الـ30 من أبريل، ودون وجود أي جدولة مالية.

وكانت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية أعلنت، مؤخرًا، تفاصيل الديون المتراكمة على الأندية، إذ نشرت جدولًا كشفت خلاله تفاصيل الالتزامات المالية واجبة السداد حتى الـ30 من أبريل 2021 لأندية دوري المحترفين.

وجاء الاتحاد في المقدمة بـ140 مليونًا و304 آلاف ريال، وخلفه النصر بالمركز الثاني في القائمة بمبلغ 135 مليونًا، و907 آلاف ريال، ثم الأهلي بـ124 مليونًا، و383 ألف ريال.