ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي

فقد النادي الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد التعادل أمام الإسماعيلي 1/1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد الإسكندرية في الجولة الـ 29 للبطولة.

وضع محمد شريف الأهلي في المقدمة في الدقيقة 23 بعد أن تلقى عرضية رائعة من محمد مجدي ”قفشة“ ليضع شريف الكرة بسهولة داخل شباك محمد فوزي حارس الإسماعيلي.

وعزز شريف صدارته لقائمة هدافي الدوري برصيد 19 هدفا بفارق أربعة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا.

#الإسماعيلي يعرقل #الأهلي ويتعادل معه 1/1 ويمنح #الزمالك صدارة ترتيب #الدوري_المصري منفردا

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ولكنه هبط به إلى المركز الثاني خلف الزمالك

بينما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ12 pic.twitter.com/EgLjRpVXdu — إرم سبورت (@EremSports) August 11, 2021

وأصيب شريف في العضلة الخلفية في الدقيقة 35 ولم يكمل المباراة وحل والتر بواليا بدلا منه.

لكن التونسي بن يوسف أدرك التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 65 بعد أن تلقى عرضية متقنة من البديل أحمد مدبولي استقبلها بن يوسف برأسه قوية في شباك محمد الشناوي حارس الأهلي.

وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة خطيرة في الشوط الثاني كما كاد زميله صلاح محسن أن يخطف الفوز للأهلي بضربة رأس في الوقت القاتل لكن حارس الإسماعيلي أبعدها إلى ركنية.

بهذا التعادل نجح الإسماعيلي بتعطيل الأهلي، وإهداء صدارة الدوري للزمالك، بعد أن وصل رصيد الفريق الأحمر إلى 65 نقطة ولكنه هبط إلى المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الصدارة بـ67 نقطة.

بينما رفع الإسماعيلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ12.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: