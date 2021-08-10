ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

خطف نادي الزمالك فوزًا غاليًا من مضيفه الاتحاد السكندري بهدفين لهدف لحساب منافسات الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ليسترد صدارة البطولة ”مؤقتًا“، بعد أن رفع رصيده إلى 67 نقطة في انتظار مباراة الأهلي المقبلة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم يشهد أي خطورة باستثناء تسديدة محمود عبدالعزيز لاعب الزمالك على مرمى الاتحاد.

نهاية المباراة | #الزمالك يهزم #الاتحاد_السكندري (2-1).. الفريق الأبيض يتصدر ترتيب #الدوري_المصري برصيد 67 نقطة، والاتحاد توقف رصيده عند 41 نقطة بالمركز الخامس.#إرم_سبورت pic.twitter.com/uWWHML8I53 — إرم سبورت (@EremSports) August 10, 2021

ونجح يوسف إبراهيم ”أوباما“ في افتتاح التسجيل للفارس الأبيض برأسية رائعة في الدقيقة 62، بعد نزوله بدقائق.

ولم تستمر فرحة الزمالك طويلًا، حيث تمكن خالد قمر من تعديل الكفة في الدقيقة 75 بإحراز هدف التعادل للاتحاد من رأسية أيضًا.

وفي الدقيقة 83 أطلق المدافع المخضرم محمد عبد الشافي رصاصة الرحمة بإحراز هدف الفوز للزمالك بعد متابعة كرة سقطت من أيدي محمد صبحي حارس الاتحاد ليسجل أغلى 3 نقاط لفريقه هذا الموسم.

وبهذا الفوز انفرد الزمالك بصدارة ترتيب جدول الدوري المصري بعد أن رفع رصيده إلى 67 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي يأتي في المركز الثاني ولكن له مباريات أقل.

وتجمد رصيد الاتحاد عند 41 نقطة في المركز الخامس ليتأهل بيراميدز لكأس الاتحاد الافريقي بصفته رابع الدوري برصيد 43 نقطة حيث سيرسل الاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الأندية المشاركة في مسابقتي الأندية القارية إلى الاتحاد الافريقي عقب المباراة.

وكانت مصادر في اتحاد الكرة كشفت في وقت سابق استقرار اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد على ترشيح الفريقين الأول والثاني (الأهلي والزمالك) للمشاركة في دوري أبطال افريقيا بعد حسمهما لمركزيهما وترشيح الفريقين الثالث والرابع للمشاركة في كأس الاتحاد الافريقي.

سيراميكا يتخطى المقاصة 2/1

سجل سيراميكا كليوباترا هدفين في الشوط الثاني ليعدّل تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على 10 لاعبين من مصر للمقاصة، بينما تعادل غزل المحلة 2-2 مع وادي دجلة في مباراة شهدت 3 ركلات جزاء بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

وضع إسلام صالح مصر للمقاصة في المقدمة في الدقيقة 29، لكن سيراميكا أدرك التعادل بعد مرور ساعة من المباراة عن طريق محمود نبيل بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وحسم ميدو جابر انتصار سيراميكا في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وأكمل مصر للمقاصة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 82 بعد طرد مدافعه محمد الدسوقي لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع سيراميكا رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند 37 نقطة في المركز العاشر.

هدف محمود نبيل الرائع في شباك مصر للمقاصة ⚽

اتفرج على ملخص وأهداف #مصر_للمقاصة و #سيراميكا_كليوباترا حصريًا على #WATCHiT من هنا https://t.co/vDmmVM9TVe pic.twitter.com/iN8W0tvL0W — WATCH iT! (@WatchiTMENA) August 10, 2021

غزل المحلة يقتنص التعادل من وادي دجلة

وأخفق وادي دجلة في الحفاظ على تقدمه أمام غزل المحلة حتى الدقيقة 90، وتعادل معه بهدفين لكل منهما ضمن الجولة الـ 29.

ورفع غزل المحلة رصيده إلى 33 نقطة في المركز 13، بينما رفع وادي دجلة رصيده إلى 24 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير.

ويتصدر الأهلي المسابقة برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، مع الاتحاد السكندري.

ووضع أحمد الشيخ فريقه غزل المحلة في المقدمة في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وأدرك أحمد شريف التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 42 بضربة برأس.

وضاعف أحمد سعيد الغلة لوادي دجلة في الدقيقة 70 من ركلة جزاء أخرى قبل أن يعادل أشرف السيد النتيجة لغزل المحلة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء ثالثة في اللقاء.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: