هل بدأ الأهلي المصري تكوين فريق لدوري السوبر الأفريقي؟

رغم أن النادي الأهلي المصري حقق لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الأخيرين، إلا أن إدارة القلعة الحمراء لا تتوقف عن تدعيم صفوف الفريق الأحمر، وسط أنباء عن إبرام صفقات سوبر خلال الموسم المقبل.

وتصدر اسم النجم الجنوب أفريقي الدولي بيرسي تاو، لاعب خط وسط برايتون الإنجليزي، قائمة النجوم المرشحة للانضمام إلى الفريق المصري حامل لقب دوري الأبطال، مع إعلان الاتحاد الأفريقي ”كاف“ رغبته في إطلاق بطولة دوري السوبر الأفريقي.

فهل تحرك الأهلي المصري مبكرا لتكوين فريق أكثر صلابة لاقتناص دوري السوبر الأفريقي؟ هذا ما ترصده إرم نيوز في التقرير التالي:

مشروع الربع مليار

تدرك إدارة الأهلي جيدا أهمية إحداث نقلة في صفوف الفريق، خاصة أن الإدارة الحالية برئاسة محمود الخطيب لمست ذلك بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في نهائي دوري أبطال أفريقيا العام 2018.

وأبرم محمود الخطيب عدة صفقات سوبر في يناير 2019، تكلفت ما يقرب من ربع مليار جنيه، ضمت عدة لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الأهلي، على رأسهم حمدي فتحي لاعب وسط إنبي، وياسر إبراهيم مدافع سموحة بجانب استعارة رمضان صبحي من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، والتعاقد مع حسين الشحات جناح العين الإماراتي.

وظلت إدارة الأهلي تعيد بناء الفريق بشكل متواصل على مدار العامين الماضيين بعدة صفقات مميزة؛ من أجل الوصول إلى زعامة أفريقيا، وهو ما حدث في آخر موسمين.

الأهلي المصري يقترب من ضم لويس ميكيسوني نجم سيمبا التنزاني https://t.co/l3gjPV8u4l pic.twitter.com/3MmGXxV7Yu — إرم سبورت (@EremSports) August 3, 2021

الدوري الأصعب

يدرك أيضا مسؤولو الأهلي جيدا أهمية إحداث نقلة أخرى في ميركاتو الفريق، وتكوين قوام مميز قبل إطلاق نسخة دوري السوبر الأفريقي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في وقت سابق، بدء المناقشات حول آلية تطبيق بطولة دوري السوبر الأفريقي، بعدما تمت الموافقة من المكتب التنفيذي على إطلاق هذه البطولة.

وأعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي ”كاف“، في بيان رسمي خلال شهر يوليو الماضي، أنه تم تكليف نائبه الموريتاني أحمد ولد يحيى من أجل وضع التصور الكامل الخاص بهذه البطولة لإطلاقها خلال الشهور القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد بطولة السوبر الأفريقي بحسب التسريبات الصادرة عن الكاف والاقتراحات المنتظرة، مشاركة 20 فريقا بنظام الدوري لتحديد بطل القارة، وبالتالي سيكون نظام هذه البطولة الأصعب بلا شك، وتحتاج لتجهيزات خاصة من الأندية للحصول على اللقب.

وقال السوداني عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية الأسبق بالكاف، لـ“إرم نيوز“ إن نظام بطولة السوبر الأفريقي سيكون أصعب بكثير في التنافسية من دوري الأبطال بنظامه الحالي.

وأوضح أن خوض مباريات مع 19 فريقا في قارة أفريقيا بنظام الدوري والذهاب والإياب كما هو مقترح بشكل مبدئي، سيجعل حامل لقب هذه البطولة الأقوى بلا شك داخل القارة، وسيحتاج من جميع الأندية دعم صفوفها بالشكل المناسب.

وأشار إلى أن العائد المالي وراء هذه البطولة، وارتفاع قيمة المكافآت سيحفزا الأندية بلا شك على التحرك للفوز بها، وتقديم أفضل التصورات لتطوير صفوفها بالشكل اللازم.

الأهلي المصري يحسم صفقة بيرسي تاو https://t.co/2dzIs29vnw pic.twitter.com/hk0XmbvZS9 — إرم سبورت (@EremSports) August 6, 2021

صفقة بيرسي تاو

تؤكد المؤشرات أن بيرسي تاو، أصبح على بعد خطوات من الرحيل رسميا للأهلي المصري، بناء على طلب مدربه السابق ومواطنه بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي لأصحاب الرداء الأحمر.

وتبدو صفقة بيرسي تاو بمثابة نقلة مهمة للفريق الأحمر لعدة أسباب على رأسها، أن تاو أحد ألمع المواهب في القارة السمراء ويلعب حاليا في الدوري الإنجليزي، وبالتالي صفقة استقدامه ستكون إضافة قوية لبطل أفريقيا.

ويبقى السبب الثاني والمهم أن بيرسي تاو جوكر هجومي يحتاجه موسيماني، بل وطلبه بالاسم فاللاعب الذي تدرب مع موسيماني في صفوف صن داونز يجيد في عدة مراكز، على رأسها الجناح الهجومي يمينا ويسارا، بجانب دور صانع الألعاب والوسط المساند.

وأسهم بيرسي تاو بالفعل في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مع فريق صن داونز العام 2016، وكان أحد أهم العناصر في تشكيلة موسيماني وقتها، وهو سبب آخر يدفع الأهلي لحسم هذه الصفقة.

ويبلغ بيرسي تاو، 27 عاما، ولعب في الموسم الماضي معارا إلى فريق أندرلخت البلجيكي، وخاض 20 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين لزملائه، بخلاف أنه لعب 25 مباراة دولية مع منتخب جنوب أفريقيا وسجل 12 هدفا.

وتحدث موسيماني عبر ”إنستغرام“ عن بيرسي تاو، قائلا: ”هو لاعب موهوب يشبه ليونيل ميسي، ويلعب بيسراه بطريقة مميزة، وأريد ضمه إلى صفوف الأهلي“.

وأكد محمد عبد العظيم عظيمة، المدرب العام الأسبق للأهلي، لـ“إرم نيوز“، أن بيرسي تاو سيكون صفقة مهمة للغاية للأهلي، وأحد الأضلاع المطلوبة في إطار تعزيز القوة الهجومية للفريق.

وأشار إلى أن الأهلي بالفعل يحتاج للتدعيم، وخاصة مع إعلان الكاف تطبيق بطولة دوري السوبر الأفريقي، مؤكدا أن الجانب الهجومي للفريق الأحمر يحتاج لحلول مختلفة مع النجوم الحاليين، مثل محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

وأوضح أن بيرسي تاو هو الجوكر الهجومي الذي يحتاجه الأهلي بشكل كبير؛ لتدعيم الخط الأمامي، مؤكدا أن الفريق الأحمر بحاجة للاعب موهوب يصنع الفارق بحلول فردية، ويستطيع أيضا تقديم الإضافة واللعب الجماعي للفريق.

تدعيمات سوبر

ويبقى السؤال، هل تتوقف إدارة الأهلي عند حدود تدعيم صفوفه بصفقة بيرسي تاو السوبر؟ الحقيقة أن المصادر داخل القلعة الحمراء، تؤكد أن الفريق بصدد إبرام ميركاتو مميز لتدعيم صفوفه.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن بيرسي تاو ليس وحده اللاعب الوحيد الذي يستهدفه الأهلي، فالقائمة تضم جناحا أفريقيا وآخر مصريا، بجانب ظهير أيمن ومهاجم مصري.

وتؤكد المصادر، أن الأهلي أتم بالفعل اتفاقه لضم الموزمبيقي لويس ميكيسوني، جناح سيمبا التنزاني، وهو أحد اللاعبين الموهوبين الذين خطفوا الأنظار في نسخة دوري الأبطال الماضية، وسجل 3 أهداف وصنع مثلها.

وأتم الأهلي أيضا اتفاقه بشأن التعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن نادي النجوم المعار لإنبي، الذي يجيد كظهير أيسر أيضا، وربما تشمل القائمة أيضا جناحا ومهاجما مصريين، وهناك ترشيحات من لجنة التخطيط لعدة أسماء مثل أحمد سمير جناح طلائع الجيش وشادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا، ولكن الأمور لم تحسم بعد.

وقال ربيع ياسين، نجم الأهلي الأسبق، لـ“إرم نيوز“ إن الفريق الأحمر دائما يستقطب النجوم القادرة على مواجهة التحديات، ويسعى من آن لآخر لتقوية صفوفه للحصول على الألقاب.

وأوضح أن بطولة دوري السوبر الأفريقي تحدٍ جديد أمام الأهلي، وسيكون لزاما على إدارة القلعة الحمراء تحقيق التوازن المطلوب بين تدعيم صفوف هذا الفريق بصفقات يحتاجها وبرؤية المدير الفني.

وأشار إلى أن البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق كان يسير على النهج نفسه أيضا، واستطاع تكوين فريق على أعلى مستوى بصفقات سوبر متواصلة على مدار 3 أو 4 مواسم.