التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الاتحاد في الدوري المصري

اشتعل الصراع في الدوري المصري مع اقتراب البطولة من الوصول لمرحلة الحسم، بخلاف قرار الاتحاد المصري بتحديد الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية وفقا لآخر ترتيب للدوري اليوم الثلاثاء وهو آخر موعد حدده الاتحاد الأفريقي ”كاف“.

وألقت هذه الأجواء بظلالها على المواجهة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء بين الاتحاد السكندري وضيفه الزمالك التي تقام باستاد الإسكندرية في الجولة الـ29 للدوري المصري.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الزمالك ضد الاتحاد في الدوري المصري:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ29 للدوري المصري.

ويدير اللقاء الحكم الدولي محمود البنا، وتذاع المباراة عبر قناة ”أون تايم سبورتس 1“ بصوت المعلق حاتم بطيشة.

ترتيب الزمالك والاتحاد

يحتل الزمالك المركز الثاني بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون برصيد ٦٤ نقطة خلف الأهلي بفارق المواجهات المباشرة.

وحقق الزمالك 19 فوزا وتعادل 7 مرات وتلقى خسارتين أمام غزل المحلة والأهلي، وسجل الفريق 51 هدفا وهو ثاني أقوى هجوم بينما استقبل 18 هدفا وهو صاحب أقوى دفاع، ويعد المغربي أشرف بن شرقي هداف الفريق بالدوري برصيد 13 هدفا.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 41 نقطة بقيادة مدربه حسام حسن، وحقق الفريق 11 فوزا مقابل 8تعادلات و9 هزائم.

وسجل الاتحاد 33 هدفا واستقبل 32 هدفا، ويعد الإيفواري رزاق سيسيه هداف الفريق برصيد 7 أهداف.

ويحتاج الاتحاد للفوز لتخطي رصيد بيراميدز صاحب المركز الرابع برصيد 43 نقطة وبالتالي ضمان المشاركة في الكونفدرالية الأفريقية بالموسم المقبل.

ولم يشارك الاتحاد في البطولات القارية منذ عام 2006 حين شارك في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وودع من دور الستة عشر على يد الترجي التونسي بركلات الترجيح.

وسبق أن شارك الاتحاد في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية مرتين عامي 1975 و 1977 ووصل لنصف نهائي نسخة 1977 وودع على يد كانون ياوندي الكاميروني.

ماذا يقول التاريخ؟

يتفوق الزمالك على الاتحاد في تاريخ لقاءات الفريقين فمباراة الليلة تحمل الرقم 122 بالدوري بين الفريقين.

وفاز الزمالك خلال 77 مباراة على حساب الاتحاد السكندري بالدوري آخرها في لقاء الدور الأول الذي انتهى يتغلب الفريق الأبيض بثنائية أحمد سيد زيزو ويوسف إبراهيم أوباما.

وكانت الغلبة للاتحاد خلال 13 مباراة فقط آخرها يوم الـ12 من أبريل 2018 بالدور الثاني للدوري بنتيجة 2-1 كما أن الاتحاد لم يفز بالإسكندرية على الزمالك منذ مايو 2013 .. وفرض التعادل كلمته على 31 مباراة بين الفريقين بالدوري المصري.

وتقابل حسام حسن مدرب الاتحاد ضد كارتيرون مدرب الزمالك 3 مرات لم يفز خلالها حسام حسن وفاز كارتيرون مرة وتعادلا مرتين.

ويواجه كارتيرون الاتحاد للمرة السادسة وتفوق في 3 مباريات وتعادل مرة وخسر مثلها بينما يواجه حسام حسن الزمالك كمدرب للمرة السادسة عشرة وفاز في 3 مناسبات وتعادل مثلها وخسر 9 مرات.

الزمالك.. وسباق الصدارة

لا بديل أمام الزمالك عن تحقيق الفوز من أجل مواصلة سباق الصدارة مع الأهلي قبل 6 جولات من النهاية.

ودخل الزمالك معسكرا مطولا في الإسكندرية خلال فترة التوقف ثم فاز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 ثم يواجه الاتحاد وسط حالة من التركيز.

وأثار الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون الجدل بعدما اصطحب اللاعبين لأحد المطاعم الشهيرة، وانتشار مقاطع للمدرب واللاعبين وهم يرقصون وهو ما اعتبره البعض نوعا من الخروج من الضغوط واعتبره البعض الآخر حالة من الثقة وهو ما يحفز الاتحاد لرد قوي، ويرى البعض _أيضا_ أنه حرب نفسية لتوجيه رسالة للمنافس التقليدي الأهلي بأن الفريق لديه ثقة تامة في قدراته.

ويدخل الزمالك اللقاء في غياب أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر الذي غادر المعسكر بشكل مفاجئ عقب لقاء المحلة لحدوث خلاف حول بنود في عقده مع الإدارة.

ويغيب _أيضا_ عبد الله جمعة الظهير الأيسر لأسباب فنية، بينما يعود الثنائي يوسف ابراهيم أوباما وإمام عاشور من الإيقاف.

ومن المرجح أن يلعب كارتيرون بتشكيل يضم حارس المرمى محمود عبد الرحيم جنش وأمامه رباعي خط الدفاع محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد عبد الشافي.

ويقود خط الوسط طارق حامد وبجواره إمام عاشور أو محمود عبد العزيز وأمامهما يوسف أوباما أو محمود عبد الرازق شيكابالا.

ويدفع كارتيرون بالقوة الهجومية الضاربة بوجود المغربي أشرف بن شرقي والتونسي سيف الدين الجزيري وأحمد سيد زيزو.

وقال حسام عبد المنعم مدافع الزمالك الأسبق لإرم نيوز إن ”المباراة بالنسبة للزمالك لا تقبل القسمة على اثنين فالفريق الأبيض يحتاج فقط إلى النقاط الثلاث“.

وأكد أن الزمالك لديه الأسلحة التي تساعده على تحقيق الفوز وخاصة زيزو وبن شرقي مع موهبة شيكابالا وقدرات الجزيري وعودة أوباما.

وأشار إلى أن الزمالك مطالب بالحذر والتركيز من قدرة الاتحاد على الوصول بلمسات معدودة للمرمى الأبيض.

الاتحاد.. وحلم الكونفدرالية

يخوض الاتحاد أيضا مباراة أشبه بالفاصلة لحلم طال انتظاره بالمشاركة في البطولات القارية للمرة الأولى منذ ١٥ عاما كاملة.

ويعاني الاتحاد من غيابات مهمة ومؤثرة بسبب الإصابات، مثل حسام عاشور ورزاق سيسيه وكريم الديب وكريم ممدوح والثنائي الجامايكي داميون لوي وروماريو ويليامز والأوغندي إيمانويل أوكوي للتمرد مع استبعاد السوري عمر الميداني لأسباب فنية.

ومن المقرر أن يعتمد حسام حسن على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد صبحي وأمامه رباعي خط الدفاع السيد سالم ومحمود رزق في العمق ويمينا هشام صلاح ويسارا صبري رحيل.

ويقود خط الوسط أحمد نبيل مانجا وبجواره مروان عطية وخالد الغندور، بينما يلعب في الهجوم عمار حمدي وخالد قمر وعبد الغني محمد أو فوزي الحناوي.

وقال يوسف حمدي نجم الاتحاد والزمالك الأسبق لإرم نيوز إن ”مباراة الليلة فاصلة وحاسمة لزعيم الثغر والفوز ينقل الفريق لمرحلة مهمة بحسم المشاركة الأفريقية“.

وأوضح أن الاتحاد يملك القدرة على مباغتة الزمالك هجوميا وخاصة عن طريق عمار حمدي رغم غياب رزاق وروماريو واوكوي، مؤكدا أن المشاكل الدفاعية هي العقبة أمام الاتحاد بدليل أن الفريق استقبل ٣٢ هدفا.