نقل مؤمن زكريا للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

نُقل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية يوم الإثنين.

ونشر مؤمن زكريا صورة له من المستشفى عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“.

وقال مصدر مقرب من اللاعب إن زكريا نُقل إلى المستشفى بعد شعوره بالدوار وتعرضه للإغماء في منزله.

وقال إسلام الشاطر مقدم برنامج ”البيت الكبير“ على قناة الأهلي: ”مؤمن زكريا هيعمل بعض الفحوصات الطبية وهيرجع لبيته خلال يومين إن شاء الله، دعواتكم له بالشفاء“.

ويغيب مؤمن زكريا عن الملاعب منذ فترة طويلة بسبب حالته الصحية، وأصيب قبل نحو عامين بأعراض غريبة وضمور في الأعصاب، وسافر إلى الولايات المتحدة للعلاج.

وفي ديسمبر الماضي وجه مؤمن زكريا رسالة طمأنة للجماهير على صحته، مؤكدا استعداده للعودة قريبا إلى الملاعب، بعد ابتعاده لفترة طويلة بسبب معاناته من مرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات.

وقال زكريا عبر موقع ”تويتر“: ”الحمدلله ثم الحمدلله ثم الحمدلله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر.. أبشركم قريبا سأكون معكم“.

ولم يوضح مؤمن في تغريدته المقتضبة السر وراء ما كتبه، حيث كان قد سافر إلى إنجلترا لاستكمال رحلة علاجه.