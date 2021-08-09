الزمالك يعلن إيقاف أحمد فتوح وإحالته للتحقيق

أعلن نادي الزمالك إيقاف أحمد فتوح، لاعب الفريق، وإحالته للتحقيق بسبب ترك المعسكر عقب مباراة غزل المحلة في الدوري المصري.

ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي للفريق الأبيض، يوم الإثنين، فقد ”قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، إيقاف أحمد فتوح لاعب الفريق، لحين التحقيق معه؛ لتركه معسكر الفريق دون إذن بعد مباراة غزل المحلة“.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها، غدا الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الممتاز.

وكان الزمالك حقق الفوز في مواجهة غزل المحلة بنتيجة 3 / 0 ليتصدر بعدها جدول الدوري، ولكن أعقبها الأهلي بالفوز على سيراميكا بنتيجة 4 / 0 ليعود لصدارة ترتيب الدوري المصري بعدها.

ورفع الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 64 في المركز الثاني خلف الأهلي الذي يمتلك ذات الرصيد، ولكنه يملك أفضلية فارق الأهداف، وشهدت المباراة مشاركة أولى لأيمن حفني الذي تحصل على شارة القيادة في أول ظهور له بعد العودة إلى صفوف الزمالك.