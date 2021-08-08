بالاتفاق بين شيكابالا وأوباما.. الزمالك يسدد ركلة جزاء "خارج المرمى" لعدم صحتها

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على المجد السكندري بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب، في إطار استعدادات الفريق للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز المصري.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل وأحمد زكي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وحازم إمام ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وسيد نيمار ويوسف أسامة ويوسف أوباما وحميد أحداد.

جاءت بداية المباراة هجومية من الزمالك وسجل حميد أحداد الهدف الأول للأبيض في الدقيقة الرابعة بعد متابعة من تسديدة من سيد نيمار بعدما ارتدت من حارس المرمى، وفي الدقيقة الحادية عشرة، أضاف سيد نيمار الهدف الثاني للزمالك من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

موقف أخلاقي

وواصل الفريق الأبيض سيطرته على مجريات اللقاء، وشهدت الدقيقة 40 موقفا أخلاقيا من لاعبي الزمالك بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة للفريق وقام أوباما بتسديدها خارج المرمى بالاتفاق مع زملائه والجهاز الفني وتحديدا شيكابالا قائد الفريق والذي أبلغ الحكم بأنها غير صحيحة ولكنه أصر على احتسابها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من: محمد عواد وأحمد عيد وأحمد محمود وحمدي علاء ومحمد حسام بيسو وسيف جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل، بدلا من: محمد أبو جبل وحازم إمام وأحمد زكي ويوسف أوباما ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور وحميد أحداد وسيد نيمار.

وكثف الزمالك محاولاته لتعزيز التقدم في الشوط الثاني، لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأبيض بهدفين دون رد.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري المصري بـ64 نقطة، وهو نفس رصيد الزمالك صاحب المركز الثاني قبل 6 جولات من نهاية المسابقة.