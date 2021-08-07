ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على غزل المحلة

حقق نادي الزمالك فوزا ثمينا على نظيره غزل المحلة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 25 من ضربة جزاء.

وجاء الهدف الثاني للزمالك عن طريق رأسية سيف الجزيري في الدقيقة 38.

وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثالث في الدقيقة 43.

وشهدت المباراة مشاركة أيمن حفني في الدقيقة 66 بدلا من محمود شيكابالا، وذلك بعد غياب دام لمدة عامين و10 أيام بواقع 741 يوماً، كما ارتدى شارة القيادة بعد خروج شيكابالا.

وبهذه النتيجة، استعاد الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 64 نقطة، ويلاحقه الأهلي الذي سيواجه سيراميكا كليوباترا في وقت لاحق اليوم برصيد 61 نقطة، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 32 في المركز الـ13.

ويحتاج الزمالك للفوز في جميع مبارياته المقبلة مع فقدان الأهلي لنقطتين فقط على الأقل من أجل التتويج، فيما يحتاج الأهلي للفوز في جميع مبارياته دون النظر لنتائج الزمالك، خاصة وأنه حال انتصر الأبيض في جميع مبارياته وفاز الأهلي في مبارياته المقبلة سيتوج الأخير بسبب المواجهات المباشرة.