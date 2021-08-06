رياضة

الأهلي المصري يحسم صفقة بيرسي تاو
تاريخ النشر: 06 أغسطس 2021 10:46 GMT
تاريخ التحديث: 06 أغسطس 2021 11:35 GMT

الأهلي المصري يحسم صفقة بيرسي تاو

تاو البالغ من العمر 27 عامًا انضم إلى برايتون في 2018 ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2022.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام إنجليزية أن النادي الأهلي المصري يقترب من حسم صفقة لاعب الوسط الجنوب أفريقي بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي.

وقالت صحيفة ”TimesLIVE“ إن الأهلي وبرايتون اتفقا على إتمام صفقة بيرسي تاو، حيث يتبقى توقيع لاعب ماميلودي صن داونز السابق للمارد الأحمر.

ووفقًا للصحيفة ذاتها، فإن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، كان له دور حاسم في إتمام الصفقة، وقالت انه قاد أكبر انقلاب في القارة السمراء بالتعاقد مع بيرسي تاو.

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ووفقًا لصحيفة ”TimesLIVE“، فإن موسيماني ألمح إلى إبرام صفقة كبيرة، لكن قلة توقعوا أنه سيقنع مواطنه بيرسي تاو بالانتقال إلى الأهلي.

وأكدت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتم الصفقة، اليوم الجمعة.

وانضم تاو، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى برايتون، في 2018، ويمتد عقده مع الفريق حتى يونيو 2022.

وبحسب الصحيفة، فإنه يُعتقد أن تاو مقتنع بطموح مواطنه موسيماني الذي يريد مواصلة السيطرة على دوري أبطال أفريقيا الذي ناله في الموسمين الأخيرين، مع العودة إلى كأس العالم للأندية.

ولعب المهاجم الجنوب أفريقي في إنجلترا وبلجيكا من بوابة أندرلخت، وسبق أن عمل مع موسيماني في ماميلودي صن داونز.

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