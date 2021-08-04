ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على وادي دجلة

حقق النادي الأهلي فوزه الثالث على التوالي والـ18 في الدوري المصري، بعد فوزه 2/1 على وادي دجلة، اليوم الأربعاء.

وانتهى الشوط الأهلي بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل محمود كهربا ومحمد شريف في الدقيقتين 46 و60، وقلص أحمد شريف النتيجة لوادي دجلة في الدقيقة 67.

ورفع الفوز رصيد النادي الأهلي إلى 61 نقطة من 27 مباراة، وحقق الفوز 18 مرة، وتعادل 7 مرات، في حين خسر مرتين فقط.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري مع الزمالك، الذي لعب نفس العدد من المباريات.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 43 نقطة من 28 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 28 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، يوم السبت، ثم مع الإسماعيلي، وبعد ذلك مع إنبي، في حين من المقرر أن يلعب الزمالك مع غزل المحلة، يوم السبت، ثم مع الاتحاد السكندري، وبعد ذلك مع الإسماعيلي.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري:

1. الأهلي، 61 نقطة من 27 مباراة.

2. الزمالك، 61 نقطة من 27 مباراة.

3. المصري البورسعيدي، 43 نقطة من 28 مباراة.

4. بيراميدز، 42 نقطة من 28 مباراة.

وفي وقت سابق رفض بيراميدز الانفراد بالمركز الثالث بعد أن أهدر تقدمه مرتين أمام عشرة من لاعبي الإسماعيلي ليتعادل 2/2.

وتقدم بيراميدز عبر محمد فاروق في الدقيقة 18 ومنح التونسي فخرالدين بن يوسف التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 57.

وطُرد حسين السيد من الإسماعيلي في الدقيقة 60 بعد عرقلة إيريك تراوري حين كان في طريقه للمرمى.

وبعد خمس دقائق أعاد المدافع علي جبر التقدم لبيراميدز من ضربة رأس بعد تمريرة عرضية للمخضرم عبدالله السعيد.

لكن جبر لمس الكرة بيده في الرمق الأخير ليحصل الإسماعيلي على ركلة جزاء أدرك منها التعادل عبر شكري نجيب في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 42 نقطة ليبقى في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة خلف المصري البورسعيدي مقابل 36 نقطة للإسماعيلي في المركز الحادي عشر.