المصري "كيشو" يتوج بالميدالية البرونزية بمنافسات المصارعة الرومانية في أولمبياد طوكيو

فاز المصري محمد إبراهيم (كيشو) بالميدالية البرونزية في وزن 67 كيلوغراما للرجال في منافسات المصارعة الرومانية في أولمبياد طوكيو اليوم الأربعاء ليحقق ثالث ميدالية برونزية لبعثة مصر في اليابان حتى الآن.

وتفوق كيشو على المصارع الروسي أرتيم سوركوف ليحقق ثالث ميدالية برونزية لبعثة مصر بعد برونزية سيف عيسى في وزن 80 كيلوغراما للرجال في التايكوندو وهداية ملاك في وزن 67 كيلوغراما للسيدات في التايكوندو أيضا.

وكان كيشو لاعب منتخب المصارعة لمصر، قد خسر أمام منافسه الأوكرانى ناسيبوف بارسيف فى منافسات وزن 67 كغم، بملف نهائي البطولة، ليفقد فرصة التتويج بالفضية أو الذهبية وينافس على البرونزية التي توج بها.

Mohamed Ibrahim Elsayed Elsayed powers his way on to the podium in men's Greco-Roman 67kg #Wrestling #StrongerTogether | @Tokyo2020 | @Wrestling pic.twitter.com/hEUexogY8G

ونجح كيشو في الفوز على كارين أصلانيان بطل أرمينيا في ربع نهائي وزن 67 كـغـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي للمصارعة.

وقبلها نجح كيشو في الفوز على هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 في ثمن نهائي وزن 67 كـغم مصارعة رومانية.

بينما خسر مواطنه محمد مصطفى متولي في وزن 87 كيلوغراما، في وزن 87 كيلوغراما أمام الألماني دينيس مكسيمليان 8-1 ليحتل المركز الخامس.

وكان متولي خسر 9-2 أمام المجري فيكتور لورينس في قبل النهائي.

A few flips and throwing your coach to the mat! 😅🤼‍♂️

That’s one way to celebrate a victory!

Congratulations to Mohamed Ibrahim Elsayed on securing bronze in the 67kg men’s Greco-Roman wrestling! 🥉👏 🇪🇬#Olympics #Tokyo2020 #beINTokyo pic.twitter.com/hrQGVBCfMC

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) August 4, 2021