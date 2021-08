الأهلي المصري يقترب من ضم لويس ميكيسوني نجم سيمبا التنزاني

كشف موقع ”kickoff“ أن النادي الأهلي المصري الذي يقوده الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في طريقه للتعاقد مع لويس ميكيسوني، نجم سيمبا التنزاني.

ويبلغ ميكسيوني من العمر 25 عاما ولعب من قبل في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة موسيماني ويمثل منتخب موزمبيق دوليًا منذ عام 2015، حيث سجل 9 أهداف في 27 مباراة.

وكشف الموقع أن الأهلي توصل إلى اتفاق بالفعل للم شمل اللاعب مع مدربه السابق، والذي يقود النادي الأهلي المصري حاليا.

ووفقا للتقارير، فإن الأهلي حصل على توقيع ميكسوني، مقابل 900 ألف دولار، بعقد يمتد لـ4 مواسم.

🦅 @AfshaMagdy 🆚 @LuisMiquissone 🦁

It’s time for the first semis encounter. Which star netted the better goal in the #TotalEnergiesCAFCL this season? 🤔@AlAhly | @SimbaSCTanzania

— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) July 29, 2021