الأهلي المصري يقترب من ضم لويس ميكيسوني نجم سيمبا التنزاني

كشف موقع ”kickoff“ أن النادي الأهلي المصري الذي يقوده الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في طريقه للتعاقد مع لويس ميكيسوني، نجم سيمبا التنزاني.

ويبلغ ميكسيوني من العمر 25 عاما ولعب من قبل في صفوف ماميلودي صن داونز تحت قيادة موسيماني ويمثل منتخب موزمبيق دوليًا منذ عام 2015، حيث سجل 9 أهداف في 27 مباراة.

وكشف الموقع أن الأهلي توصل إلى اتفاق بالفعل للم شمل اللاعب مع مدربه السابق، والذي يقود النادي الأهلي المصري حاليا.

ووفقا للتقارير، فإن الأهلي حصل على توقيع ميكسوني، مقابل 900 ألف دولار، بعقد يمتد لـ4 مواسم.

🦅 @AfshaMagdy 🆚 @LuisMiquissone 🦁 It’s time for the first semis encounter. Which star netted the better goal in the #TotalEnergiesCAFCL this season? 🤔@AlAhly | @SimbaSCTanzania — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) July 29, 2021

كما اتفق الأهلي مع ميكسوني على تقاضيه راتبا سنويا يقدر بـ500 ألف دولار، بزيادة سنوية 100 ألف دولار عن كل موسم جديد.

وخاض ميكيسوني مع سيمبا كل مبارياته في دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي البالغ عددها 12 وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها، كما أن اللاعب هو صاحب هدف فوز سيمبا على الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات من الموسم الماضي.

ويتعين على الأهلي الاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب الحاليين من أجل قيد ميكيسوني.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري، حيث يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر بـ61 نقطة.