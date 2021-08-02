الأهلي المصري يوضح لـ"إرم نيوز" حقيقة رحيل ديانغ وأحمد ريان للدوري التركي

أوضح النادي الأهلي المصري حقيقة الأنباء التي ترددت عبر تقارير صحفية، اليوم الإثنين، حول اقتراب الثنائي المالي أليو ديانغ لاعب وسط الفريق، وأحمد ياسر ريان المعار إلى سيراميكا كليوباترا، من الرحيل إلى الدوري التركي.

وارتبط اسم أليو ديانغ بالرحيل إلى نادي جالطة سراي التركي، كما أن أحمد ريان ارتبط اسمه بالانتقال إلى فريق ألطاي سبور الناشط في الدوري التركي أيضا.

وقال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ إن القلعة الحمراء تلقت بالفعل عرضين ماليين من ناديي جالطة سراي وألطاي سبور، لضم ديانج وريان على الترتيب.

وأوضح أن الأهلي لم يمنح القرار النهائي بخصوص العرضين، مثلما تردد في بعض التقارير الصحفية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن المارد الأحمر يناقش الأمر مع الجهاز الفني ولجنة التخطيط.

في المقابل، أكد مصدر مطلع داخل النادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“ أن عرض جالطة سراي لضم ديانغ ارتفع إلى 5 ملايين ونصف المليون دولار، بعدما كان متوقفا عند 4.5 مليون دولار.

وأشار إلى أن التفاوض ما زال قائما من جانب الأهلي وجالطة سراي لوضع بعض البنود داخل العقد، بخلاف موعد إتمام الصفقة، ورغبة الأهلي في بقاء ديانغ معه لنهاية الدوري بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وأوضح أن المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لا يمانع رحيل ديانغ في الموسم المقبل، خاصة أن رغبة اللاعب نفسه تتمثل في الرحيل إلى أوروبا، وهو ما جعل الأهلي يبدي بعض المرونة بخصوص العرض التركي.

وبشأن أحمد ريان مهاجم الأهلي، قال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن الأمر ما زال محل تفاوض ولكن المفاوضات في طريقها للوصول إلى نقطة اتفاق، خاصة أن اللاعب يرغب في الرحيل لأوروبا.

من جانبه، أكد معتز البطاوي مدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا لشبكة ”إرم نيوز“ أن ناديه لن يقف عقبة في وجه أحمد ريان، خاصة أن اللاعب يرتبط بعقد مع الأهلي ويلعب معارا لنهاية الموسم.

وأشار إلى أن العلاقة بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا تسمح بإتمام رغبة اللاعب، حال إتمام انتقاله للدوري التركي.

وينافس أحمد ريان على لقب هداف الدوري المصري بعدما سجل 15 هدفا، محتلا المركز الثاني خلف محمد شريف مهاجم الأهلي المتصدر برصيد 16 هدفا.