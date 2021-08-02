أول تعليق من عبدالرحمن مجدي بعد إيقافه لإساءته لإحدى العاملات في اليابان

علق عبدالرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي، على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقافه وإحالته للتحقيق؛ بسبب الإساءة لإحدى العاملات بفندق المنتخب الأولمبي في مدينة سابورو باليابان‎، خلال مشاركة الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال عبدالرحمن مجدي في بيان نشره عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“: أتقدم لحضراتكم جميعا بكل الشكر والتقدير للمشاعر الصادقة التي أحاطتني وغمرتني منذ صدور بيان اتحاد الكرة، وأشكر الجميع على الثقة بي“.

وأضاف: ”أؤكد للجميع أن ما حدث بمقر إقامة المنتخب باليابان لا يعدو أن يكون تصرفا تم فهمه خطأ لاختلاف الثقافة واللغة، وتفهمت جميع الأطراف هذا ولم تتم إدانة ابنكم بأي اتهام“.

وتابع: ”شكري لكل من تفهم هذا بالبعثة وعلى رأسهم المهندس أحمد مجاهد الذي كان معي لحظه بلحظة، وكان مدافعا عني إلى أن انتهي الموقف تماما“.

وأكمل عبدالرحمن مجدي: ”أؤكد على احترامي لاتحاد الكرة واستعجل التحقيق معي حتى يتم توضيح كل ما حدث من خلال نتيجة التحقيق“.

وأردف: ”أطلب من جمهوري العظيم إغلاق الحديث حول هذا الموضوع حتى لا يؤثر على فريقنا في مبارياته القادمة“.

وواصل: ”شكري وتقديري لكل زملائي بالمنتخب الأولمبي والجهاز الفني والإداري لوقوفهم معي وثقتهم بي، كما أشكر جماهير الكرة بصفة عامة وجماهير الإسماعيلي بصفه خاصة وإدارة الإسماعيلي ولجنة الكرة والجهاز الفني واللاعبين لثقتهم وتفهمهم لي ودعمهم المستمر، حيث لم يروا مني أي تصرف خطأ فيما مضى“.

وأضاف: ”قدمت أقصى جهد للنادي وللمنتخب وأقدر تماما مسؤولية تمثيل منتخبنا والإسماعيلي، وأؤكد للجميع أنني واثق من سلامه موقفي وعدم اقتراف أي خطأ وبشهادة الجميع“.

وختم عبدالرحمن مجدي: ”ننتظر نتيجة التحقيق باتحاد الكرة لأن ثقتي في الله وفي نفسي تجعلني واثقا من عدم إدانتي بإذن الله، ابنكم عبدالرحمن مجدي“.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قال في بيان اليوم الإثنين: ”في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم، فإنه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة، تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي، فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق“.

وأضاف: ”على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة، ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة، وتم التحقيق بعد المباراة، وتم احتواء الأمر حرصا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين، وانتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام أستراليا ثم للقرية الأولمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي، ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة“.

واختتم البيان: ”بعد أن عاد الفريق، فإننا قررنا إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق واتخاذ القرار النهائي بشأنه، وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد“.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020، لكنه ودع بعد الخسارة 0/1 أمام البرازيل، سجله ماتيوس كونيا.

ولعب المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 4 مباريات، حيث حقق الفوز مرة، في حين تعادل مرة، وخسر مرتين.