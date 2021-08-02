إيقاف عبدالرحمن مجدي لإساءته لإحدى العاملات بفندق منتخب مصر في اليابان

أعلن ‏اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي، يوم الإثنين، إيقاف عبدالرحمن مجدي، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر الأولمبي، وإحالته للتحقيق بسبب الإساءة لإحدى العاملات بفندق المنتخب الأولمبي في مدينة سابورو باليابان‎، خلال مشاركة الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال اتحاد الكرة المصري في بيانه: ”في إطار سياسة الشفافية التي ينتهجها الاتحاد المصري لكرة القدم، فإنه أثناء تواجد المنتخب الأولمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة، تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبدالرحمن مجدي، فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق“.

وأضاف: ”على الفور تم استبعاد اللاعب نهائيا رغم تأكيده بأنه لم يقصد الإساءة، ومن الممكن أن يكون سوء الفهم حدث بسبب اختلاف اللغة والثقافة، وتم التحقيق بعد المباراة، وتم احتواء الأمر حرصا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين، وانتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام أستراليا ثم للقرية الأولمبية في طوكيو لخوض مباراة ربع النهائي ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة“.

واختتم البيان: ”بعد أن عاد الفريق، فإننا قررنا إيقاف اللاعب عبدالرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق واتخاذ القرار النهائي بشأنه، وذلك لعدم التزامه واختراقه للقواعد“.

وودع منتخب مصر الأولمبي بطولة أولمبياد طوكيو من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا، لتنتهي مغامرة الفراعنة في الأولمبياد.

وشارك المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020 ضمن مجموعة ضمت: إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالي على حساب الأرجنتين وأستراليا.

ومنتخب مصر شارك في أربع مباريات خلال البطولة، سجل خلالها هدفين واستقبلت شباكه هدفين.

وخلال مشاركة منتخب مصر الأولمبي في منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، طُرحت أسئلة عديدة لعدم اعتماد شوقي غريب مدرب الفراعنة على مجدي رغم اصطحابه معه ضمن البعثة.

وكان مجدي أحد أبرز عناصر منتخب مصر تحت 23 عاما المتوج بأمم أفريقيا لنفس المرحلة العمرية بالقاهرة، العام الماضي.