الأهلي يمنع الحديث عن الأندية المنافسة عبر قناته.. وإسلام الشاطر يوضح الكواليس (فيديو)

أصدرت قناة النادي الأهلي قرارًا أثار جدلًا واسعًا بين مشجعي القلعة الحمراء، يوم الأحد، في أعقاب إصدار الزمالك بيانًا رسميًا في وقت سابق.

واتخذت قناة الأهلي قرارًا بناءً على تعليمات الشركة المسؤولة عن إدارة شركة ”بريزنتيشن لايف“ والممثلة في المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة، ونائبه العميد محمد مرجان، وإسلام الشاطر المدير التنفيذي للشركة.

وقررت إدارة قناة الأهلي منع جميع العاملين بقناة الأهلي من الحديث عن أي أشخاص اعتباريين يمثلون أندية منافسة أو اتحادات سواء كان ذلك دفاعًا عن النادي أو ردًا على هجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنصات القناة المختلفة، والبرامج في القناة (فيسبوك، وإنستغرام، وتويتر، وأي وسيلة إلكترونية أخرى).

وبررت إدارة قناة الأهلي القرار لنبذ التعصب، ودرء الاحتقان بين صفوف الشعب المصري الذي يتسم بالنسيج الواحد المتكامل، وإعلاء مصلحة الوطن على أي أهواء أو أي انتماءات، متوعدة من يخالف هذا القرار بالعقاب والذي يصل إلى حد الفصل من القناة.

في المقابل، أوضح إسلام الشاطر عبر برنامج (البيت الكبير) كواليس هذا القرار، مؤكدًا أن من اتخذ هذا القرار هو مجلس إدارة النادي الأهلي بالتنسيق مع إدارة القناة.

وأشار إلى أن القرار الذي تم اتخاذه هدفه وضع نقطة نظام لعدم الرد على أي مهاترات، موضحًا أن الأهلي لديه إيمان وثقة بكل القنوات الشرعية التي تعيد حقوقه.

وأكد أن إدارة الشركة لن تسمح بأي تجاوز بحق الأهلي، كما أن مجلس إدارة الشركة يحترم النادي الأهلي، ويعرف متى يتحدث، ومتى يصمت.

وكان الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا، واتخذ عدة قرارات رسمية، على رأسها شكوى قناة الأهلي للمجلس الأعلى للإعلام.