6 قرارات من نادي الزمالك ضد سيد عبدالحفيظ وقناة الأهلي والمسيئين لشيكابالا

قال نادي الزمالك في بيان رسمي إنه ”انطلاقًا من ثوابته الوطنية والأخلاقية، التزم أقصى درجات ضبط النفس، وأبدى دائما تعاونًا تامًا في الحفاظ على قيم الروح الرياضية، وتجلى ذلك في العديد من المواقف التي شهدت تجاوزات مباشرة وغير مباشرة من الآخرين، وخرقا منهم لما يجب أن يسود الوسط الرياضي من مفاهيم سامية“.

وشهدت الفترة الماضية جدلا واسعا في الوسط الرياضية المصرية بعد تصريحات لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي بعد مباراة الفريق مع الإنتاج الحربي بالدوري المحلي هاجم فيها مسؤولي الزمالك وسخر من فريق الكرة به.

وتابع الزمالك في بيانه: ”البعض ممن يتولى موقع المسؤولية في الوسط الرياضي يبدو أنه لم يفهم الرسالة فذهب بغير وعي وبرعونة يفتعل الأزمات، ويثير الخلافات، ويحرض على الفتنة بنظرة قاصرة تفتقد الحكمة والبصيرة، مستهدفا غايات شخصية هي أبعد ما تكون عن المصلحة العامة، وإلى هؤلاء ممن غرهم الحلم وسعة الصدر وحسن الخلق، نقول إن من يرتكب الحماقة ومن يدعمها بأي طريقة ولو بالسكوت وغض الطرف عنها جميعهم في الإثم سواء“.

وواصل: ”لقد تعاملنا بما نحن أهل له من نبل الغاية وشرف الوسيلة، فإن لم يكن ذلك يروق لكم أو لا تقدرونه، فهل تريدون أن تأتي ساعة نتبع معكم فيها منهجًا آخر لم نعتده ولكن يبدو أنه لكم أجدى“.

”إن نادي الزمالك يرفض أن ينزلق إلى لغة الصغار العوام والسوقة، حيث المشاحنات والتراشق بما لا يليق من العبارات وافتعال معارك وهمية، يعلو فيها الصوت ليبدو فيها صاحبه منتصرًا“.

وطالب الزمالك في بيانه جميع الأطراف أن تتفهم لغته، ويقدروها.

وتابع في بيانه: ”فلا يعمد أحدهم إلى تشويه الحقائق وتضليل الجماهير وإثارة عاطفتهم ودغدغة مشاعرهم للاستقواء بهم من غير حق في مواجهة الآخرين.. ونذكر أن ثمة فارقا كبيرا بين ما نلتزم به من احترام إرادة الجماهير الواعية، ومخاطبتهم بشفافية، وبين ما يفعل هؤلاء“.

ودعى الزمالك الجميع إلى الارتقاء فورا لمستوى المسؤولية وأن يضطلع كل طرف بواجباته من غير تحايل أو مواربة.

وشدد الزمالك على أنه ومع تمسكه غير المشروط بمبادئه لن يتوانى في الدفاع عن حقوقه، وحقوق أبنائه ومحبيه في كل مكان.

وأكد النادي دعمه التام وتقديره لكافة الإعلاميين الداعمين له بحق وموضوعية ورفضه لكل محاولات الترهيب التي تستهدف إثناءهم عن أداء رسالتهم الإعلامية.

ورفض الزمالك في بيانه بأشد العبارات ـ وفق موقعه الرسمي ـ أي محاولة للإساءة إلى أي من أبنائه أو منتسبيه أيا كانت صفتهم أو موقعهم.

وأشار نادي الزمالك إلى أنه سوف يتخذ كل السبل في هذا الشأن.

كان النادي الأهلي قد وجه شكوى للمجلس الأعلى للإعلام في مصر ضد خالد الغندور مقدم البرنامج الرئيسي في قناة الزمالك، وبعض الإعلاميين مثل أحمد جمال ورضا عبدالعال متهما إياهم بإثارة الفتنة.

قرارات مهمة

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد اجتماعها الطارئ اليوم:

1_ تقديم شكوى إلى النائب العام المصري بشأن واقعة التجمهر على كوبري الجلاء بمحافظة القاهرة، وما صاحبها من إساءة لنادي الزمالك ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

2_ تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة بشأن واقعة التجاوز من مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ بعد مباراة الإنتاج الحربي.

3_تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير أحد البرامج ومقدم البرنامج بشأن الإساءة لنادي الزمالك والاتحاد المصري لكرة القدم.

4_ تقديم شكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد موقع قناة النادي الأهلي والمواقع الإلكترونية التابعة له عما صدر منها من تجاوزات بحق نادي الزمالك.

5_ تكليف المنظومة الإعلامية بتشكيل لجنة دائمة لتوثيق ورصد أي تجاوزات بحق نادي الزمالك، ومنتسبيه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على كافة الأصعدة.

6_ تكليف الإدارة القانونية بالتنسيق مع المنظومة الإعلامية بتقديم كل سبل الدعم القانوني للإعلاميين الداعمين للنادي.