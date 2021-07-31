الزمالك ردا على الأهلي: سنتخذ قرارات ضد رعاة الفتن الحقيقيين‎

أعلن نادي الزمالك دعوته لاجتماع طارئ للدفاع عن أبنائه في القنوات الفضائية، ضد ممن أسماهم ”رعاة الفتن والانقسام الحقيقيين في الشارع الرياضي“.

وقال الزمالك في بيان أصدره، يوم السبت، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”دعا حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، أعضاء اللجنة لاجتماع طارئ غدا الأحد، للرد على المستجدات التي طرأت على الساحة الرياضية، والدفاع عن أبناء النادي المجتهدين سواء في قناة الزمالك أو القنوات الفضائية المختلفة، الذي تعرضوا لاتهامات تمس أداءهم المهني وتحريضهم على الخروج على الروح الرياضية وتفتيت عضد الوطن الواحد“.

وأضاف البيان: ”سوف تتخذ اللجنة قرارات ضد رعاة الفتن والانقسام الحقيقيين في الشارع الرياضي“.

وجاء بيان النادي الأبيض، بعد ساعات قليلة من إصدار إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بيانا يؤكد خلاله أنه تقدم بشكوى رسمية، للمجلس الأعلى للإعلام، ضد قناتي ”الحدث“ و“TEN“ وكذلك الإعلامي بقناة الزمالك، خالد الغندور.

كما اشتكى الأهلي قناة ”الحدث اليوم“ والمذيع أحمد جمال مقدم برنامج ”في الجول“ الذي تبثه، مستعينا بفيديوهات تتضمن تجاوز هذا البرنامج في حق الأهلي ومسؤوليه وجماهيره.

واتهم الأهلي البرنامج بمحاولة تشويه بطولاته، وتكرر هذا الأمر كثيرًا عن طريق مقدم البرنامج وضيوفه الذي يختار شخصيات بعينها لاستضافتها؛ للإساءة للأهلي وقياداته ومنتسبيه، في انحياز كامل وخرق لميثاق الشرف الإعلامي وإثارة للفتنة، ودعوى للكراهية والانقسام بين أبناء الوطن بحسب البيان الصادر عن الأهلي.

وأضاف البيان: ”في ذات الوقت لم تكن هناك أي ردة فعل للقائمين على القناة والذين يتجاهلون خطورة ما يقدمه هذا البرنامج من دعوة للفرقة والتعصب والاحتقان في الشارع الكروي، خاصة أن مساحة الهواء التي يتم بث هذا البرنامج من خلالها هي مساحة مستأجرة من القناة لهذا الغرض الذي يتنافى تمامًا مع المصلحة العامة، وتوحيد الصف بين الجماهير، في الوقت الذي لا يسمح فيه القانون ببيع مساحات هواء على الشاشات خوفًا من إساءة استخدامها، وهو ما يحدث من جانب قناة الحدث والقائمين عليها“.

وكلفت إدارة الأهلي الشؤون القانونية بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع دعاوى قضائية ضد كل من تجاوز في حق الأهلي وقياداته وجماهيره، وكذلك مخاطبة الجهات المسؤولة عن منح التراخيص لهذه القنوات للتحقيق في هذا الأمر، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حالة السلم بين الجماهير.

النادي الأهلي يشكو أحمد جمال والغندور ورضا عبدالعال https://t.co/1uM9NRXCZq pic.twitter.com/ZV3qRbMzGu — إرم سبورت (@EremSports) July 31, 2021

وفي ذات السياق ؛ تقدم النادي الأهلي أيضًا بشكاوى مماثلة مرفقا بها الفيديوهات للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة (TEN) وبرنامج (البريمو)، الذي تبثه ذات القناة ويقدمه كل من إسلام صادق ومحمد فاروق، ومعهما الضيف الدائم رضا عبدالعال، والذين دأبوا على مهاجمة الأهلي وإدارته ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني والسخرية والتهكم عليه، ويحاول سالفو الذكر في حلقاتهم الانتقاد الحاد والإساءة لمسؤولي الأهلي والتعقيب على تصريحاتهم بانحياز لأطراف أخرى.

وأردف: ”يتجاهل هذا البرنامج كل ما يصدر عن الأطراف الأخرى بشكل سلبي، بل ولم يتطرقوا لما يرتكبوه من أخطاء تدعو للتعصب، وتحض على الكراهية، ويتناسى مقدمو البرنامج وضيوفهم ــ باستمرار ــ أن التصريحات التي تصدر عن مسؤولي الأهلي عادة ما تكون ردة فعل لتوضيح وجهة نظر النادي والدفاع عن حقوقه بالطرق المشروعة دون المساس بالمنافسين“.

وتابع: ”إزاء الصمت غير المبرر من القائمين على القناة لما يقدمه هذا البرنامج من محتوى غالبيته يتضمن محاولة الإساءة للأهلي وإيقاف مسيرة فرقه الرياضية واستفزاز جماهيره.. تقدم النادي بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام، وكلف الشؤون القانونية برفع دعاوى قضائية ضد كل المتجاوزين في حق الأهلي ومخاطبة الجهات المعنية القائمة على منح التراخيص لمثل هذه القنوات للتحقيق فيما ترتكبه، ولا سيما برنامج «البريمو» ومحاولاته خلق الانقسام والكراهية بين الجماهير“.

وأشار البيان إلى أن الأهلي عاود الشكوى ضد قناة نادي الزمالك وبرنامج (زملكاوي) الذي يقدمه خالد الغندور بمحتوى في معظم حلقاته يتضمن الإساءة للأهلي وقياداته ومحاولاته المستمرة لتشويه إنجازات فرقه الرياضية، بالإضافة إلى استخدامه أساليب تهكم وسخرية بحق مجلس إدارة الأهلي.

وأردف: ”الغندور لم يتوقف عن نهجه الذي يترتب عليه الانقسام وإثارة الفتنة، وقدم النادي العديد من الفيديوهات التي تتضمن ما يرتكبه وبرنامجه من أخطاء في حق الأهلي بتجاوز مرفوض“.

وكانت قنوات أون تايم سبورتس والأهلي والزمالك قد أصدرت بيانا مشتركا يوم الخميس الماضي انتقدت فيه ما وصفته بـ“محاولات مغرضة“ لزيادة التعصب بين الناديين المصريين.

وهو ما أغضب مسؤولي الأهلي، ودفعهم أيضا لإصدار بيان أبدوا فيه اعتراضهم على البيان الثلاثي، واصفين إياه بأنه ”يتنافى تماما مع سياسات النادي الراسخة وملكيته الكاملة للقناة“.