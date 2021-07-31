النادي الأهلي يشكو أحمد جمال والغندور ورضا عبدالعال‎

أعلن النادي الأهلي المصري تقديم شكوى رسميا ضد عدد من الإعلاميين، من بينهم لاعبون سابقون، بدعوى ”خرق ميثاق الشرف الإعلامي وإثارة الفتنة“.

وقال الأهلي في بيان رسمي، أصدره اليوم السبت، عبر موقعه على الإنترنت: ”قدم النادي الأهلي صباح اليوم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشكاوى ضد قناة الحدث وأحمد جمال مقدم برنامج (في الجول) الذي تبثه نفس القناة مصحوبة بالفيديوهات العديدة التي تتضمن تجاوز هذا البرنامج في حق الأهلي ومسؤوليه وجماهيره ومحاولة تشويه بطولاته“.

وأضاف البيان: ”تكرر هذا الأمر كثيرًا عن طريق مقدم البرنامج وضيوفه الذي يختار شخصيات بعينها يستضيفها للإساءة للأهلي وقياداته ومنتسبيه، في انحياز كامل وخرق لميثاق الشرف الإعلامي وإثارة للفتنة، ودعوى للكراهية والانقسام بين أبناء الوطن، وفي الوقت نفسه لم تكن هناك أي ردة فعل للقائمين على القناة الذين يتجاهلون خطورة ما يقدمه هذا البرنامج من دعوة للفرقة والتعصب والاحتقان في الشارع الكروي، خاصة أن مساحة الهواء التي يتم بث هذا البرنامج من خلالها هي مساحة مستأجرة من القناة لهذا الغرض الذي يتنافى تمامًا مع المصلحة العامة، وتوحيد الصف بين الجماهير، في الوقت الذي لا يسمح فيه القانون ببيع مساحات هواء على الشاشات خوفًا من إساءة استخدامها، وهو ما يحدث من جانب قناة الحدث والقائمين عليها“.

وتابع البيان: ”كلفت إدارة النادي الشؤون القانونية بدراسة اتخاذ الإجراءات القانونية، ورفع دعاوى قضائية ضد كل من تجاوز في حق الأهلي وقياداته وجماهيره، وكذلك مخاطبة الجهات المسؤولة عن منح التراخيص لهذه القنوات للتحقيق في هذا الأمر، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حالة السلم بين الجماهير“.

🚨| الأهلي يشكو المتجاوزين.. ويطالب الأعلى للإعلام بالتصدي لمثيري التعصب pic.twitter.com/cB6YfiLY1i — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 31, 2021

وأردف البيان: ”في السياق نفسه تقدم النادي أيضًا بشكاوى مماثلة مرفقا بها الفيديوهات للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة (TEN) وبرنامج (البريمو) الذي تبثه القناة عينها ويقدمه كلٌ من إسلام صادق ومحمد فاروق، ومعهما الضيف الدائم رضا عبدالعال، والذين دأبوا على مهاجمة الأهلي وإدارته ومدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والسخرية والتهكم عليه، ويحاول سالفو الذكر في حلقاتهم، وباستمرار، الانتقاد الحاد والإساءة لمسؤولي الأهلي والتعقيب على تصريحاتهم بانحياز لأطراف أخرى، ويتجاهل هذا البرنامج كل ما يصدر عنهم بشكل سلبي، بل ولم يتطرقوا لما يرتكبوه من أخطاء تدعو للتعصب، وتحض على الكراهية، ويتناسى مقدمو البرنامج وضيوفهم أن التصريحات التي تصدر عن مسؤولي الأهلي عادة ما تكون ردة فعل لتوضيح وجهة نظر النادي والدفاع عن حقوقه بالطرق المشروعة دون المساس بالمنافسين“.

وأشار البيان: ”وإزاء الصمت غير المبرر من القائمين على القناة لما يقدمه هذا البرنامج من محتوى غالبيته يتضمن محاولة الإساءة للأهلي وإيقاف مسيرة فرقه الرياضية واستفزاز جماهيره.. تقدم النادي بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام، وكلف الشؤون القانونية برفع دعاوى قضائية ضد كل المتجاوزين في حق الأهلي ومخاطبة الجهات المعنية القائمة على منح التراخيص لمثل هذه القنوات للتحقيق فيما ترتكبه، لاسيما برنامج «البريمو» ومحاولاته خلق الانقسام والكراهية بين الجماهير“.

وأكمل الأهلي بيانه: ”أيضًا عاود الأهلي اليوم شكواه للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة نادي الزمالك وبرنامج (زملكاوي) الذي يقدمه خالد الغندور بمحتوى في معظم حلقاته يتضمن الإساءة للأهلي وقياداته ومحاولاته المستمرة لتشويه إنجازات فرقه الرياضية، إضافة إلى استخدامه أساليب تهكم وسخرية بحق مجلس إدارة الأهلي، ولم يتوقف عن نهجه الذي يترتب عليه الانقسام وإثارة الفتنة. وقدم النادي العديد من الفيديوهات التي تتضمن ما يرتكبه الغندور وبرنامجه من أخطاء في حق الأهلي وتجاوز مرفوض“.

واختتم: ”لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها الأهلي بشكواه ضد مقدم برنامج زملكاوي، فقد سبقت شكواه عدة مرات لارتكابه نفس الإساءات، واستفزاز جماهير الأهلي والتطاول على قياداته، واستخدام أساليب غير لائقة، وتم إيقافه وبرنامجه من قبل المجلس الأعلى للإعلام، لكن المؤسف لم يستوعب مسألة الإيقاف، ولا خطورة ما يأتي على لسانه في الحلقات التي يقدمها، هذا وتدرس الشؤون القانونية في النادي اتخاذ الإجراءات القضائية في هذا الشأن“.