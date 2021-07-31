إعلان جدول مباريات الدوري المصري المتبقية بعد خروج المنتخب من أولمبياد طوكيو

اتخذ اتحاد الكرة المصري قرارا رسميا باستئناف بطولة الدوري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل، بعد خروج منتخب مصر من أولمبياد طوكيو 2020 اليوم السبت، إثر خسارته من البرازيل بهدف دون رد في مباراة ربع النهائي.

وتعود المنافسات يوم الأربعاء المقبل، بمواجهتي الأهلي أمام وادي دجلة، وبيراميدز مع الإسماعيلي.

ويلعب الزمالك مع غزل المحلة، يوم السبت، والأهلي مع سيراميكا كليوباترا في نفس اليوم.

وبناء على جدول المباريات الذي نشره الاتحاد عبر حساباته الرسمية، ستنتهي بطولة الدوري الممتاز يوم 27 أغسطس.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري حاليا برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، بينما يحل الأهلي ثانيا برصيد 58 نقطة من 26 مباراة.

🔴استئناف الدوري الممتاز الأربعاء المقبل …. ⬇️⬇️ أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد الجديدة للجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:#EFA pic.twitter.com/6fm3KrnLdf — EFA.eg (@EFA) July 31, 2021

وفي ظل الصراع القوي بين فريقي الأهلي والزمالك، ستكون مباريات الفريقين المقبلة كالتالي:

مباريات الأهلي في الدوري:

4 أغسطس ضد وادي دجلة.

7 أغسطس ضد سيراميكا كليوباترا.

11 أغسطس ضد الإسماعيلي.

14 أغسطس سيواجه إنبي.

17 أغسطس الأهلي ضد طلائع الجيش.

20 أغسطس سيواجه المصري.

24-23 أغسطس سيواجه الجونة.

27-26 أغسطس الأهلي ضد أسوان.

أما مواجهات الزمالك جاءت كالتالي:

7 أغسطس ضد المحلة.

10 أغسطس ضد الاتحاد.

14 أغسطس الزمالك ضد الإسماعيلي.

17 أغسطس الزمالك ضد وادي دجلة.

20 أغسطس الزمالك سيواجه سيراميكا كليوباترا.

24-23 أغسطس ضد الإنتاج الحربي.

27-26 أغسطس الزمالك ضد البنك الأهلي.