منتخب مصر يخسر أمام البرازيل ويودع أولمبياد طوكيو 2020 (فيديو)

ودع منتخب مصر منافسات كرة القدم رجال في أولمبياد طوكيو 2020؛ بعد الخسارة 0/1 أمام البرازيل، اليوم السبت.

ونجح ماثيوس كونها بتسجيل الهدف الوحيد في المباراة، في الدقيقة 37، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من ريشارليسون.

وكانت هذه ثالث مواجهة بين مصر والبرازيل عبر التاريخ، حيث سبق أن تواجها في دورة 1964، وتعادلا 1/1، ثم فاز منتخب البرازيل 3/2 في نسخة 2012 في لندن.

ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل في نصف النهائي مع المكسيك، وفي نصف النهائي الثاني يلعب منتخب إسبانيا مع اليابان.

وتقام مباراتي نصف النهائي، يوم الثلاثاء، في حين تقام مباراة الميدالية البرونزية، يوم الجمعة، على أن تلعب المباراة النهائية، يوم السبت المقبل.