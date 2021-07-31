التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد البرازيل في أولمبياد طوكيو

يخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة اليوم السبت أمام منافسه البرازيل في ربع نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة مصر والبرازيل، فإلى السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (سايتاما 2002) في الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة، 13:00 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة بصافرة الحكم الاسترالي كريستوفر جيمس.

هدف منتخب مصر الأول في شباك أستراليا بقدم أحمد ياسر ريان بعد صناعة ممتازة من رمضان صبحي #مصر_استراليا #أولمبياد_طوكيو #الألعاب_الأولمبية #TokyoOlympics pic.twitter.com/kIXmM1ylwa — إرم سبورت (@EremSports) July 28, 2021

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 7 بصوت المعلق رؤوف بن خليف والكأس 4 بصوت أحمد الطيب.

مشوار الفريقين.. وتاريخ المواجهات

تأهل منتخب مصر وصيفا للمجموعة الثالثة بعدما تعادل مع إسبانيا 0/0، ثم خسر أمام الأرجنتين 0/1، وفاز على استراليا 2/0.

وتأهل منتخب البرازيل متصدرا المجموعة الرابعة بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 4/2، ثم التعادل مع ساحل العاج 0/0، ثم الفوز على السعودية بنتيجة 3/1.

ويلتقي منتخبا مصر والبرازيل في الأولمبياد للمرة الثالثة عبر التاريخ بعد أن تقابلا في دورة عام 1964 وتعادلا 1/1 بدور المجموعات وسجل للبرازيل روبرتو لوبيز دي ميراندا، ثم تعادل الفراعنة في الوقت القاتل بالدقيقة الـ 88 عن طريق محمد شاهين.

وتقابل المنتخبان في دور المجموعات بدورة 2012 وفاز المنتخب البرازيلي بنتيجة 3/2، وسجل وقتها لراقصي السامبا رافائيل دا سيلفا ولياندرو دامياو ونيمار، بينما أحرز للفراعنة محمد أبوتريكة ومحمد صلاح.

أسلحة مصر

يخوض منتخب مصر مواجهة مهمة من أجل تحقيق هدفه بالتأهل للمربع الذهبي للأولمبياد وهو ما حدث من قبل في دورتي 1928 و1964.

وقال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي في تصريحات صحفية إن الفراعنة لديهم طموح كبير في التأهل إلى ربع النهائي معترفا بصعوبة لقاء البرازيل ولكن المنتخب المصري سيسعى لتقديم عرض جيد وأداء مميز.

وأشار غريب إلى أن منتخب مصر تأهل من دور المجموعات بأداء قوي ونتائج جيدة رغم صعوبة المجموعة وأقصى منتخب الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية والذي كان مرشحا لاستكمال المشوار.

ويتسلح منتخب مصر بقدراته الدفاعية بجانب التفاؤل بأنه حقق الفوز على البرازيل في شهر نوفمبر الماضي خلال مباراة ودية باستاد القاهرة.

ويعتمد منتخب مصر على طريقة 3/4/3 بالرهان على حارسه المتألق محمد الشناوي، وأمامه القائد أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وأسامة جلال في خط الدفاع، بينما يراهن غريب على دينامو خط الوسط أكرم توفيق وبجواره إمام عاشور أو عمار حمدي ويمينا كريم العراقي ويسارا أحمد أبوالفتوح.

ومن المقرر أن يعتمد منتخب مصر على المهاجم أحمد ياسر ريان وخلفه رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر أو إبراهيم عادل.

أوراق البرازيل

قدم منتخب البرازيل عروضا قوية على المستوى الهجومي وسجل 7 أهداف في مباراتين كما أن النجم ريتشارليسون سجل 5 أهداف وبهر الجميع بمستواه المميز.

وأكد ريتشارليسون في تصريحات صحفية أن المنتخب المصري لن يكون لقمة سائغة والمواجهة ستكون صعبة أمام بطل أفريقيا موضحا أن فريقه يسعى لاستكمال مشوار الأولمبياد والتأهل لنصف النهائي.

ويعول منتخب البرازيل على تشكيلة تضم حارس المرمى سانتوس، وأمامه رباعي خط الدفاع داني ألفيس ودييغو كارلوس ونينو وجويلهيرم أرانا.

ويقود خط الوسط دوغلاس لويز وبجواره برونو غيماريش وأمامهما ريتشارليسون وعلى الأطراف أنتوني وكلاودينهو، وفي الأمام المهاجم ماتيوس كونها.

وقال عصام مرعي، مدرب الزمالك الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن المنتخب المصري قدم مستويات جيدة في أولمبياد طوكيو وأظهر صلابة دفاعية واضحة وهو أمر رائع ساهم في خروجه بنقطة التعادل مع إسبانيا وهو ما جعله قادرا على التأهل.

ووجه مرعي النصيحة لمنتخب مصر بالتركيز الشديد وعدم ترك أي مساحات للاعبي البرازيل خاصة ريتشارليسون نجم إيفرتون الإنجليزي وأخطر أوراقهم موضحا أن المنتخب البرازيلي قدم مستويات طيبة بمرحلة المجموعات.

وأبدى مرعي ثقته في قدرة الفراعنة على عبور عقبة البرازيل والتأهل على حسابه مع ضرورة التركيز على الهجمات المرتدة من أجل هز شباك البرازيل.