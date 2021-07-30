رسميًا: تمديد عمل أحمد مجاهد وإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى يناير 2022

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الجمعة، تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري للعبة حتى الخامس من يناير/ كانون الثاني 2022.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه على الإنترنت:“قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم، التمديد للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، وعضوية أحمد حسام عوض، ومحمد الشواربي حتى الخامس من يناير 2022، للانتهاء من المهام المكلفة بها“.

🔴 التمديد للجنة الثلاثية حتى 5 يناير …⬇️⬇️ قرر اليوم مكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA التمديد للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 5 يناير 2022 للانتهاء من المهام المكلفة بها.#EFA pic.twitter.com/fDWwH88rOB — EFA.eg (@EFA) July 30, 2021

وتولت لجنة مجاهد إدارة الاتحاد، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، بعد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني، وأصبحت معنية بإدارة شؤون الاتحاد لحين إجراء انتخابات رئاسة الاتحاد.

واستقال المجلس السابق للاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة بعد الخروج المخيب للمنتخب الوطني من دور الستة عشر لكأس الأمم الأفريقية في مصر العام 2019.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قرر، يوم الخميس الماضي، تأجيل جميع مباريات الدوري المحلي الممتاز، وكأس مصر، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وقال بيان للاتحاد إنه تقرر تكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في الدوري الممتاز، وكأس مصر لإعلانه، يوم الأحد المقبل.

ويأتي قرار تأجيل المسابقات المحلية بعد تأهل المنتخب الأولمبي إلى دور الثمانية في منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي المنتخب المصري مع البرازيل، بعد غدٍ السبت، وفي حال خسارته ووداع البطولة سيتم استئناف المسابقات المحلية بعد عودة لاعبي المنتخب الأولمبي لأنديتهم.