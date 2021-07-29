النادي الأهلي يتبرأ من بيان أذاعته قناته ويصعد ضد مقدمي بعض البرامج‎

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب قرارًا أعلن فيه رفضه للبيان المشترك الصادر عن قناة النادي الأهلي، بالاشتراك مع قناة الزمالك ومجموعة قنوات ”أون تايم سبورتس“ لنبذ التعصب.

وأصدرت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس والأهلي والزمالك بياناً مشتركاً أكدت فيه عمق الروابط بين الفريقين، ورفض إشعال نيران التعصب بين الأهلي والزمالك.

وأكدت القنوات الثلاث في بيانها المشترك أنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد بمحاولات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي لإشعال نيران التعصب بين ناديي الأهلي والزمالك، وإفساد الموسم الكروي الناجح، والزج بالكرة المصرية وأنديتها لنفق مظلم.

وقال مجلس إدارة النادي الأحمر إن قناة الأهلي مملوكة للنادي ولا يحق لها الخروج عن سياساته.

وفيما يلي نص بيان مجلس الأهلي:

”مجلس إدارة الأهلي يؤكد على أن النادي هو المالك الوحيد لكامل قناة الأهلي، وفقًا للقوانين الوطنية التي تنظم الشأن الإعلامي، ولا يجوز للقناة أو المرخص له بإدارتها واستثمارها الحديث باسم النادي أو الخروج عن سياساته.

وبناءً عليه فإن ما جاء في البيان الثلاثي الذي تداولته وسائل الإعلام اليوم وتضمن اسم قناة الأهلي يتنافى تمامًا مع سياسات النادي الراسخة وملكيته الكاملة للقناة، لا سيما أن مجلس الإدارة بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البعض من مقدمي البرامج في القنوات المختلفة، الذين دأبوا على إثارة الفتنة والتجاوز في حق النادي الأهلي ومنتسبيه، خاصة أن هؤلاء المقدمين اعتادوا الكيل بمكيالين عبر الشاشات، في الوقت الذي يهاجمون فيه مسؤولي الأهلي الذين عادة ما تكون تصريحاتهم ردة فعل لتوضيح موقف النادي والحفاظ على حقوقه بالطرق المشروعة. في المقابل يتجاهلون التصريحات التي تثير الفتن وتحرض على الكراهية بين أبناء الوطن التي تصدر عن الآخرين“.

البيان جاء بعد دقائق من فوز الأهلي على أسوان 3/1، في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز، اليوم الخميس.

وواصل الأهلي ضغطه على الزمالك في سباق جدول ترتيب الدوري المصري، وزحف نحو قمة جدول الترتيب بعد فوزه على أسوان 3-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، على ملعب بتروسبورت.

وأصبح الأهلي على بعد 3 نقاط من الزمالك، ليخطف منه صدارة جدول الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه الأبيض.

#الاهلي يفوز على أسوان 3/1 ويقترب من خطف قمة #الدوري_المصري من غريمه #الزمالك .

الفوز رفع رصيد الاهلي إلىإلى 58 نقطة فى المركز الثاني من 26 مباراة خلف الزمالك المتصدر بـ 61 نقطة من 27 مباراة.

وفي حال فوز الأهلي فى مباراته المقبلة سيتصدر الدوري لتفوقه فى المواجهات المباشرة. pic.twitter.com/A6KnWIjc9i — إرم سبورت (@EremSports) July 29, 2021

ورفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني من 26 مباراة خلف الزمالك المتصدر بـ 61 نقطة من 27 مباراة.

وفي حال فوز الأهلي بمباراته المقبلة سيتصدر الدوري لتفوقه في المواجهات المباشرة.

أما أسوان فقد تأزم موقفه في جدول المسابقة بعد الخسارة، وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ 16، أول مراكز الهبوط.

وكان اتحاد الكرة قد قرر اليوم تأجيل مباريات الدوري بعد تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى دور الـ8 في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، على أن يتم الإعلان عن جدول جديد يوم الأحد المقبل.

يذكر أن البيان المشترك بين القنوات الثلاث جاء بهذه الصيغة:

لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد بمحاولات مغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي لإشعال نيران التعصب بين ناديي الأهلي والزمالك، وإفساد الموسم الكروي الناجح والزج بالكرة المصرية وأنديتها لنفق مظلم.

إزاء هذه التصرفات المشينة نؤكد أننا نسعى دائما لتقديم إعلام هادف وراقٍ يخدم الرياضة المصرية، ويصب في مصلحتها تماشيا مع الميثاق الإعلامي، وبعيد تمام البعد عن الإثارة والفتنة، وداعم لكل أركان المنظومة الرياضية، باحثا عن استقرار المسابقات واستكمالها بدون مشاكل وفق الخطة الموضوعة من الاتحاد، لتقديم مسابقات قوية يغلفها الندية والحيادية والتكافؤ وتخدم المنتخبات الوطنية.

ونؤكد أننا سنواصل العمل بهذه المنهجية غير مهتمين بمثل هذه المحاولات الفردية لتعكير صفو الرياضة المصرية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وسنبقى دائما حريصين على دعم علاقات الود والاحترام بين جميع الأندية وكذا علاقاتهم مع الاتحادات واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة، وفي ذات الوقت سنبقى داعمين لمزيد من التنافس الرياضي القوي الهادف لمصلحة الكرة المصرية بشكل خاص، والرياضة المصرية بشكل عام.