ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على أسوان

واصل الأهلي ضغطه على الزمالك في سباق جدول ترتيب الدوري المصري، وزحف نحو قمة جدول الترتيب بعد فوزه على أسوان 3-1 خلال المباراة التي جمعت الفريقين في مباراة مؤجلة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت.

وأصبح الأهلي على بعد 3 نقاط من الزمالك، ليخطف منه صدارة جدول الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى 58 نقطة، بفارق 3 نقاط عن غريمه الأبيض.

#الاهلي يفوز على أسوان 3/1 ويقترب من خطف قمة #الدوري_المصري من غريمه #الزمالك .

الفوز رفع رصيد الاهلي إلىإلى 58 نقطة فى المركز الثاني من 26 مباراة خلف الزمالك المتصدر بـ 61 نقطة من 27 مباراة.

وفي حال فوز الأهلي فى مباراته المقبلة سيتصدر الدوري لتفوقه فى المواجهات المباشرة. pic.twitter.com/A6KnWIjc9i — إرم سبورت (@EremSports) July 29, 2021

تقدم محمود كهربا فى الدقيقة 22 من عمر اللقاء بعد تمريرة متقنة من حسين الشحات، لينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف.

ونجح محمد شريف في إضافة الهدف الثاني للأهلي بالدقيقة 66 وهو الهدف الـ 16 له في بطولة الدوري هذا الموسم ليتصدر قائمة هدافي الدوري.

ثم قلص إيمانويل إيجبتور النتيجة لأسوان فى الدقيقة 87، ولكن عاد والتر بواليا ليحطم آمال أسوان في التعادل وأحرز الهدف الثالث للأهلي بالدقيقة 95.

ورفع الأهلي رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثاني من 26 مباراة خلف الزمالك المتصدر بـ 61 نقطة من 27 مباراة.

وفي حال فوز الأهلي بمباراته المقبلة سيتصدر الدوري لتفوقه في المواجهات المباشرة.

أما أسوان فقد تأزم موقفه في جدول المسابقة بعد الخسارة وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ 16، أول مراكز الهبوط.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري قد قرر اليوم الخميس تأجيل مباريات الدوري بعد تأهل منتخب مصر الأوليمبي إلى دور الـ8 في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 على أن يتم الإعلان عن جدول جديد يوم الأحد المقبل.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: