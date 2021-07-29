ترتيب هدافي الدوري المصري.. محمد شريف في الصدارة‎

انفرد محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري 2021 لأول مرة في هذا الموسم، بعدما سجل هدف فريقه الثاني في شباك فريق أسوان خلال اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على أرض ملعب ساد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي مع أسوان اليوم في مباراة مؤجلة، على أن تكون هذه المباراة الأخيرة قبل تأجيل الموسم.

وفي الدقيقة 70 قابل شريف عرضية علي معلول بقدمه محرزًا الهدف الثاني للأهلي، الذي كان متقدمًا بهدف نظيف، ليزيد الفارق مع أسوان إلى 2/0.

ورفع شريف رصيده من الأهداف إلى 16 هدفا، لينفرد بالصدارة ويفك الشراكة مع أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، الذي هبط للمركز الثاني، برصيد 15 هدفا.

وجاء أشرف بن شرقي لاعب الزمالك في المركز الثالث برصيد 12 هدفا، يليه أحمد سمير لاعب طلائع الجيش في المركز الرابع برصيد 11 هدفا.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري: