الدحيل القطري يعلن ضم فرجاني ساسي رسميًا

أعلن نادي الدحيل القطري تعاقده رسميًا مع التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري السابق، في صفقة انتقال حر.

وأصدر الدحيل القطري بيانًا قال فيه: ”نجحت إدارة النادي في إكمال إجراءات تعاقدها مع المحترف التونسي فرجاني ساسي بعقد احتراف لثلاثة مواسم قادمة، في صفقة انتقال حر“.

وبذلك أسدل فرجاني ساسي الستار على أزمته الأخيرة مع الزمالك، بعد فترة شد وجذب بين الطرفين، عقب رفض اللاعب العودة إلى تدريبات الزمالك مؤكدًا أن عقده انتهى، لكن النادي الأبيض أصر على استقدام اللاعب لإكمال الموسم.

يا هلا ومرحبا .. فرجاني ساسي 🇹🇳👋#الدحيل ❤️ pic.twitter.com/l5LXiHaT6p — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) July 29, 2021

ولم يعد ساسي لمران الزمالك منذ انضمامه لمعسكر منتخب تونس، مؤكدا عبر محاميه أن عقده انتهى بشكل رسمي، لكن مسؤولي الزمالك يؤكدون استمرار التعاقد حتى يوم 26 أغسطس المقبل مع نهاية العقد.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تقديم ملف كامل بمشاكل فرجاني مع الزمالك وتقديمه إلى الفيفا، واتهام اللاعب بعدم إكمال موسم 2021 مع الفريق الأبيض.

ودافع ساسي عن ألوان الزمالك والنصر السعودي وميتز الفرنسي، والترجي والصفاقسي التونسيين.

فرجاني انضم لنادي الزمالك عام 2018 قادما من نادي النصر السعودي، وتوج بألقاب الكونفدرالية الأفريقية، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، إلى جانب كأس السوبر المصري السعودي الودية.

وشارك ساسي مع الزمالك في 103 مباريات، سجل فيها 16 هدفا وصنع 17 أخرى.

هذا الموسم، شارك ساسي حتى الآن في 27 مباراة بمختلف البطولات، سجل فيها ثلاثة أهداف وصنع 7 أخرى.

وظهر فرجاني في بطولة كأس العالم روسيا 2018 مع منتخب بلاده، ونجح في إحراز هدف لمنتخب بلاده في شباك المنتخب الإنجليزي.