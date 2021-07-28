رسميا.. فانجيليس أنجيلو مديرا فنيا لسلة نادي الزمالك

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في التعاقد مع المدرب اليوناني فانجيليس أنجيلو لقيادة الفريق الأول لكرة السلة في الموسم المقبل.

ووقع المدرب اليوناني صاحب الـ58 عاما على عقود تدريب سلة الزمالك لمدة موسم واحد، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

من هو فانجيليس أنجيلو؟

بدأ مدرب الزمالك الجديد مسيرته التدريبية في موسم 1996، وتولى تدريب العديد من الفرق، منها دينامو موسكو وأولمبياكوس وبروميثياس باتراس بي سي وأنادولوا أفيس التركي، وكانت آخر محطاته التدريبية فريق أيك أثينا اليوناني الذي حصد معه المركز الرابع بدوري الموسم الماضي.

وسبق له أن توج بالعديد من الألقاب والبطولات، أبرزها كأس أوروبا في 2006، وكأس اليونان في 2011، وبطل اليوروليج في 2012، وبطل الدوري اليوناني في 2012.

وكان النادي الأهلي قد أعلن التعاقد رسميا مع المدرب الإسباني أوغستي بوش مدرب الزمالك السابق.

وينتظر الزمالك موسما صعبا، حيث سيدافع عن لقبي الدوري المحلي وبطولة أفريقيا، كما سينافس على الكأس المحلية.