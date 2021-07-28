الأندية المصرية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2022

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأندية المصرية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم المقبل 2022.

ونشر شوبير، عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، منشورًا قال فيه إن ‏الأندية المصرية في البطولات الأفريقية للموسم الجديد هي“الأهلي، والزمالك دوري الأبطال، طلائع الجيش الكونفدرالية“.

ويشارك طلائع الجيش في الكونفدرالية لوصوله إلى نهائي كأس مصر أمام بطل الدوري النادي الأهلي.

ولم يكشف شوبير أسباب مشاركة الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا هل لأنهما أول وثاني الترتيب في الموسم الماضي، أم لاقتصار المنافسة بينهما على لقب الدوري هذا الموسم، وابتعاد بيراميدز عن المنافسة.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية، عقب الفوز على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، بثلاثية نظيفة في النهائي الذي أقيم على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وخرج الزمالك من البطولة ذاتها من دور المجموعات.

وكان نادي بيراميدز ودع بطولة الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الأخيرة من الدور قبل النهائي بعد الخسارة أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراتين بالتعادل السلبي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“، الشهر الماضي، موعد بداية الموسم المقبل من بطولات الأندية، بالإضافة إلى بعض الأمور الخاصة بالمباريات.

وقال ”كاف“ عبر موقعه الرسمي، إن الموسم الجديد من بطولات الأندية سيبدأ، يوم 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، بالدور التمهيدي الأول من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، مشددًا على أن مرحلة المجموعات ستبدأ في فبراير/شباط 2022.

وأعلن ”كاف“ بدء مرحلة دور المجموعات في فبراير 2022، فيما يكون ربع النهائي ونصف النهائي في أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار 2022، على أن يكون النهائي في الفترة من 22 إلى 29 مايو 2022.

وأكد البيان أنه تم تمديد العمل بقاعدة التبديلات الخمسة للموسم 2021/2022، وعلى هذا فإنه سيتم السماح لكل نادٍ بتسجيل 40 لاعبًا بدلًا من 30 كالمعتاد، كما أنه سيوجد على مقاعد البدلاء 9 لاعبين بدلًا من 7 وهو الرقم الاعتيادي.