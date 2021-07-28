رسميًا: غياب مدرب أسوان عن مباراة الأهلي في الدوري المصري لإصابته بفيروس كورونا

أعلن نادي أسوان غياب مدربه أحمد مصطفى بيبو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن إدارة مباراة الفريق مع النادي الأهلي، في مسابقة الدوري الممتاز، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ويلتقي أسوان مع الأهلي، غدًا الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وكشف مصطفى أمين المشرف العام على فريق الكرة بنادي أسوان أن أحمد مصطفى بيبو المدير الفني للفريق يخضع للعزل المنزلي، ويتلقى علاج فيروس كورونا وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وأضاف في تصريحات صحفية:“سيستمر عزل أحمد مصطفى بيبو، وبالتالي لن يستطيع إدارة مباراة أسوان ضد النادي الأهلي“.

وتابع:“أحمد مارادونا المدرب العام للفريق هو الذي سيتولى القيادة الفنية لأسوان في مباراة الأهلي“.

يذكر أن مجلس إدارة نادى أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، استقر على استمرار أحمد مصطفى بيبو مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم، بعد فسخ التعاقد مع علاء عبدالعال.

ويحتل أسوان المركز السادس عشر في ترتيب الدوري، برصيد 25 نقطة.