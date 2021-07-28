رياضة

موعد مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة
تاريخ النشر: 28 يوليو 2021 13:39 GMT
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2021 16:00 GMT

موعد مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

تصدرت البرازيل، صاحبة ذهبية ريو 2016، المجموعة الرابعة بسبع نقاط

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

ضرب المنتخب المصري موعدا مع نظيره البرازيلي في ربع نهائي أولمبياد طوكيو، بعدما تأهل عن المجموعة الثالثة في المركز الثاني خلف إسبانيا.

 

وتعادل المنتخب الإسباني مع نظيره الأرجنتيني في الجولة الثالثة، في الوقت الذي حقق فيه الفراعنة الفوز على أستراليا بهدفين دون رد.

 

وبهذه النتائج تأهل المنتخب الإسباني كأول مجموعة ليواجه كوت ديفوار في ربع النهائي، بينما سيواجه منتخب مصر نظيره البرازيلي الذي تصدر المجموعة الرابعة بجدارة.

 

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل والقنوات الناقلة

وستقام مباراة منتخب مصر والبرازيل يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناتي بي ان سبورتس المفتوحة وبي ان سبورتس اكسترا 2.

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وتصدرت البرازيل، صاحبة ذهبية ريو 2016، المجموعة الرابعة بسبع نقاط لتتأهل إلى دور الثمانية ومعها ساحل العاج التي رفعت رصيدها إلى خمس نقاط، متفوقة بفارق نقطة واحدة عن ألمانيا، وصيفة أولمبياد ريو دي جانيرو، التي حلت في المركز الثالث وودعت المسابقة أيضا رفقة السعودية التي ظلت دون نقاط.

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