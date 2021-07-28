موعد مباراة مصر والبرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة

ضرب المنتخب المصري موعدا مع نظيره البرازيلي في ربع نهائي أولمبياد طوكيو، بعدما تأهل عن المجموعة الثالثة في المركز الثاني خلف إسبانيا.

هدف منتخب مصر الأول في شباك أستراليا بقدم أحمد ياسر ريان بعد صناعة ممتازة من رمضان صبحي #مصر_استراليا #أولمبياد_طوكيو #الألعاب_الأولمبية #TokyoOlympics pic.twitter.com/kIXmM1ylwa — إرم سبورت (@EremSports) July 28, 2021

وتعادل المنتخب الإسباني مع نظيره الأرجنتيني في الجولة الثالثة، في الوقت الذي حقق فيه الفراعنة الفوز على أستراليا بهدفين دون رد.

وبهذه النتائج تأهل المنتخب الإسباني كأول مجموعة ليواجه كوت ديفوار في ربع النهائي، بينما سيواجه منتخب مصر نظيره البرازيلي الذي تصدر المجموعة الرابعة بجدارة.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والبرازيل والقنوات الناقلة

وستقام مباراة منتخب مصر والبرازيل يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناتي بي ان سبورتس المفتوحة وبي ان سبورتس اكسترا 2.



وتصدرت البرازيل، صاحبة ذهبية ريو 2016، المجموعة الرابعة بسبع نقاط لتتأهل إلى دور الثمانية ومعها ساحل العاج التي رفعت رصيدها إلى خمس نقاط، متفوقة بفارق نقطة واحدة عن ألمانيا، وصيفة أولمبياد ريو دي جانيرو، التي حلت في المركز الثالث وودعت المسابقة أيضا رفقة السعودية التي ظلت دون نقاط.