رياضة

عمر عصر يسقط أمام بطل الصين ما لونغ في ربع نهائي تنس الطاولة ويودع أولمبياد طوكيو
تاريخ النشر: 28 يوليو 2021 11:57 GMT
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2021 13:40 GMT

عمر عصر يسقط أمام بطل الصين ما لونغ في ربع نهائي تنس الطاولة ويودع أولمبياد طوكيو

خسر المصري عمر عصر في دور ربع النهائي لتنس الطاولة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بنتيحة (4-1)، بعد مواجهة نارية مع البطل الصيني ما لونغ،

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

خسر المصري عمر عصر في دور ربع النهائي لتنس الطاولة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بنتيحة (4-1)، بعد مواجهة نارية مع البطل الصيني ما لونغ، المصنف الثاني عالميا، ليتأهل الأخير للدور نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول لصالح اللاعب الصيني بنتيجة 7\11، والثاني أيضا بنتيجة 9\11، والثالث بخسارة عمر عصر بنتيجة 6\10 لصالح بطل الصين، بينما أنهى عمر الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 11\13، ولكن الشوط الخامس انتهى للنجم الصيني بنتيجة 6\11، ليودع عمر منافسات أولمبياد طوكيو.

 

وتأهل عصر للدور ربع النهائي بعد الفوز على التايواني يوان تشوانغ تشيه، في منافسات دور الـ 16 بنتيجة 4-2.

وبات عمر عصر أول لاعب مصري في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية يبلغ الدور ربع النهائي لمنافسات تنس الطاولة.

وشارك عصر في دورة الألعاب الأولمبية 2012 و2016 و2020 لتكون هذه ثالث مشاركة بالأولمبياد له.

وانطلقت الدورة في الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.

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