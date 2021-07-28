عمر عصر يسقط أمام بطل الصين ما لونغ في ربع نهائي تنس الطاولة ويودع أولمبياد طوكيو

خسر المصري عمر عصر في دور ربع النهائي لتنس الطاولة، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بنتيحة (4-1)، بعد مواجهة نارية مع البطل الصيني ما لونغ، المصنف الثاني عالميا، ليتأهل الأخير للدور نصف النهائي.

وانتهى الشوط الأول لصالح اللاعب الصيني بنتيجة 7\11، والثاني أيضا بنتيجة 9\11، والثالث بخسارة عمر عصر بنتيجة 6\10 لصالح بطل الصين، بينما أنهى عمر الشوط الرابع لصالحه بنتيجة 11\13، ولكن الشوط الخامس انتهى للنجم الصيني بنتيجة 6\11، ليودع عمر منافسات أولمبياد طوكيو.

تنافس رائع بين المصري عمر عصر واللاعب الصيني ما لونغ في تنس الطاولة #أولمبياد_طوكيو #الألعاب_الأولمبية pic.twitter.com/PCxWRvpcGC — إرم سبورت (@EremSports) July 28, 2021

وتأهل عصر للدور ربع النهائي بعد الفوز على التايواني يوان تشوانغ تشيه، في منافسات دور الـ 16 بنتيجة 4-2.

وبات عمر عصر أول لاعب مصري في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية يبلغ الدور ربع النهائي لمنافسات تنس الطاولة.

وشارك عصر في دورة الألعاب الأولمبية 2012 و2016 و2020 لتكون هذه ثالث مشاركة بالأولمبياد له.

وانطلقت الدورة في الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، وتستمر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل.