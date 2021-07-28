التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو

يخوض منتخب مصر مواجهة صعبة وحاسمة ضد أستراليا، يوم الأربعاء، في ختام جولات دور المجموعات بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وترصد ”إرم نيوز“ أبرز ملامح مواجهة مصر وأستراليا في ختام مرحلة المجموعات.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”مياجي“ في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية عصرا بتوقيت السعودية في ختام المجموعة الثالثة لمنافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إكسترا الـ 2 بصوت المعلق أحمد عبده، والكأس الـ3 بصوت المعلق محمد السعدي.

وتقام مباراة إسبانيا ضد الأرجنتين في التوقيت ذاته بالجولة ذاتها.

ترتيب المجموعة.. وفرص التأهل

يحتل منتخب إسبانيا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب أستراليا المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الأرجنتين.

ويحتل منتخب مصر المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بعدما تعادل مع إسبانيا دون أهداف وخسر أمام الأرجنتين بهدف نظيف.

ولم يلعب منتخب مصر ضد أستراليا في منافسات كرة القدم في الأولمبياد.

وتشير لوائح منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو إلى أنه في حال تساوي فريقين أو أكثر في النقاط يتم اللجوء أولا، لمعيار فارق الأهداف، ثم معيار الأكثر تهديفا، وحال استمرار التساوي يتم اللجوء للمواجهات المباشرة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على أستراليا للوصول إلى 4 نقاط، وبالتالي يصعد في حال فوز إسبانيا على الأرجنتين مباشرة.

وفي حال تعادل إسبانيا مع الأرجنتين، يصعد منتخب مصر أيضا، بمعيار فارق الأهداف لأنه سيصل إلى فارق صفر على أسوأ تقدير حال فوزه بفارق هدف على أستراليا، بينما سيتوقف فارق أهداف الأرجنتين عند (-1).

وفي حال فوز الأرجنتين على إسبانيا، يصعد منتخب مصر في حال فوزه بفارق هدفين مع خسارة إسبانيا بفارق هدف.

فرص تأهل منتخب مصر إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو https://t.co/2YN5WQ1VMq pic.twitter.com/UgKUm3NKJj — إرم سبورت (@EremSports) July 25, 2021

منتخب مصر.. وانتفاضة هجومية

يبحث منتخب مصر عن تحقيق فوزه الأول بعدما صام عن التهديف على مدار 180 دقيقة لم يحرز خلالها أي هدف.

وقال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن ”فريقه يبحث في المقام الأول عن تحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل إلى دور الثمانية“.

وأكد غريب أنه لن يفقد الأمل ولا توجد خيارات أخرى، موضحا أنه سيعمل على علاج بعض نقاط الضعف التي ظهرت في اللقاءين الماضيين.

ومن المرجح أن يعتمد منتخب مصر على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي وأمامه ثلاثي خط الدفاع محمود حمدي الونش وأحمد حجازي وأسامة جلال.

ويلعب الفراعنة بثنائي الارتكاز أكرم توفيق وإمام عاشور، ويمينا كريم العراقي أو عمار حمدي، ويسارا أحمد أبو الفتوح مع ثلاثي خط الهجوم رمضان صبحي وإبراهيم عادل أو طاهر محمد طاهر مع المهاجم أحمد ياسر ريان.

منتخب أستراليا.. وطموح مشابه

يملك منتخب استراليا طموحا مشابها من أجل تحقيق الفوز على حساب مصر، والتأهل أيضا إلى ربع النهائي.

وقال غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب أستراليا، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن ”فريقه يعاني من 3 غيابات مؤثرة وهم: المهاجم ميتشيل دوك، وناثانيل أتكينسون الظهير الأيمن، وصانع الألعاب رايلي ماكغري للإيقاف“.

وأشار إلى أن المنتخب الأسترالي قادر على تقديم مستويات جيدة أمام مصر، وحصد الفوز من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

ويعتمد منتخب أستراليا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى توم غلوفير وأمامه رباعي الدفاع توماس دينغ وهاري سوتار وديلان بايرياس وجويل كينغ مع ثنائي الارتكاز الدفاعي في وسط الملعب دينيس جنيرو وكونور ميتكالف ولاشلان وأليس ودانييل أرزاني مع ثنائي الهجوم ماركو تيليو ونيكولاس داغوستينو.

وقال سامي الشيشيني، مدرب الزمالك الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن منتخب مصر مطالب بتغيير فلسفته الهجومية في مباراة أستراليا؛ لأنه لا خيار أمامه سوى الفوز.

وأوضح أن المنتخب المصري عليه أن يلعب بفاعلية أكبر هجوميا، والتركيز على بناء الهجمات بشكل أفضل، والوصول لمرمى المنافس بعدة حلول.

وأشار إلى أن مباراة أستراليا صعبة للغاية؛ لأن المنافس _أيضا_ يملك الطموح ذاته للتأهل.