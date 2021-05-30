استكمال ما بدأناه في 2014.. أمير مرتضى منصور يعلق على حكم إلغاء إيقاف والده

علق أمير مرتضى منصور، على حكم محكمة بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإلغاء إيقاف والده مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وألغت محكمة القضاء الإداري في مصر، القرار الصادر عن اللجنة الأولمبية المصرية بإيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وكتب أمير مرتضى منصور عرب حسابه في موقع ”تويتر“: ”إلغاء قرار اللجنة الأولمبية من القضاء المصري العظيم، هو أول خطوات استرجاع حقوق أعضاء وجماهير الزمالك، واستكمال ما بدأناه في ٢٠١٤.. كل الشكر لجماهير وأعضاء الزمالك على دعمكم الدائم“.

إلغاء قرار اللجنة الأولمبية من القضاء المصري العظيم هو أول خطوات استرجاع حقوق أعضاء و جماهير الزمالك واستكمال ما بدأناه في ٢٠١٤ .. كل الشكر لجماهير واعضاء الزمالك على دعمكم الدائم 🙏❤️🏹 — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) May 30, 2021

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، إيقاف مرتضى منصور ومنعه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وعدم تمثيله لنادي الزمالك أمام أي شخص، أو حضوره أي جمعية عمومية أو اعتماد توقيعه، مع إبلاغ النائب العام عن تلك الوقائع.