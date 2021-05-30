الأهلي يكشف تفاصيل إصابة "قفشة" ومدة غيابه

كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة محمد مجدي ”قفشة“، لاعب الفريق، والتي تعرض لها خلال مواجهة نهضة بركان المغربي، في كأس السوبر الأفريقي.

وتعرض ”قفشة“ لإصابة في كاحل القدم، وحدث تورم في موضع الإصابة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، يوم الأحد: ”قفشة يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للكاحل ويغيب لمدة أسبوعين، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة“.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه للفترة المقبلة، للحاق بمباريات الفريق الأحمر المقبلة ببطولة الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

ولم يوضح الأهلي مدى إمكانية لحاق اللاعب بمواجهتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.

ويلعب الفريق الأحمر أمام الترجي التونسي يوم 18 يونيو المقبل، في ذهاب نصف النهائي في اللقاء المقرر إقامته في تونس، بينما يلعب لقاء الإياب في القاهرة يوم 25 من الشهر نفسه.

وتوج الأهلي بكأس السوبر الأفريقي على حساب فريق نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت، يوم الجمعة، على ملعب جاسم بن حمد.

ومن المقرر أن يستأنف الأهل تدريباته، يوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة إنبي، الجمعة، في ثمن نهائي كأس مصر.

وتخطى الأهلي فريق النصر في دور الـ 32 ليضرب موعدا مع إنبي.

ويحمل الأهلي لقب كأس مصر بعدما فاز على طلائع الجيش بركلات الترجيح في نهائي النسخة الماضية.