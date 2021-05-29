رياضة

إيقاف كارتيرون مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه ماليا
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 14:33 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 15:20 GMT

إيقاف كارتيرون مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه ماليا

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة المصري، إيقاف الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، مباراتين وتغريمه ماليا 70 ألف جنيه. وأوضح اتحاد الكرة في بيانه

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة المصري، إيقاف الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، مباراتين وتغريمه ماليا 70 ألف جنيه.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه الرسمي، الذي أصدره، يوم السبت، أن الغرامة عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب من مباراة فريقه الماضية ضد الإسماعيلي في كأس مصر.

كما قررت اللجنة إيقاف المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، مباراة واحدة لطرده خلال المباراة بعد حصوله على إنذارين، وإيقاف زميليه فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

وكان كارتيرون قد انتقد في تصريحاته بعد المباراة، إقامة مباراة كبيرة بحجم لقاء الزمالك والإسماعيلي على ملعب السويس الجديد.

وأضاف أنه لأول مرة في حياته يتم طرده في لقاء، موضحا أن هذا الحكم ضد الزمالك باستمرار، ومؤكدا أنه لم يوجه أي لفظ للحكم، ولكنه اعترض على طرد بن شرقي لأنه شعر بتعرض فريقه للظلم.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر بفوزه على الإسماعيلي بهدف وحيد.

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