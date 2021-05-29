إيقاف كارتيرون مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه ماليا

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة المصري، إيقاف الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، مباراتين وتغريمه ماليا 70 ألف جنيه.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه الرسمي، الذي أصدره، يوم السبت، أن الغرامة عبارة عن 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي، و50 ألف جنيه للتحريض على الانسحاب من مباراة فريقه الماضية ضد الإسماعيلي في كأس مصر.

كما قررت اللجنة إيقاف المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، مباراة واحدة لطرده خلال المباراة بعد حصوله على إنذارين، وإيقاف زميليه فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في المباراة نفسها.

🔴 قرارات إدارة المسابقات:

ايقاف كارتيرون مباراتين وتغريمه 70 ألف جنيه …⬇️⬇️ #EFA pic.twitter.com/rakWOFz7zR — EFA.eg (@EFA) May 29, 2021

وكان كارتيرون قد انتقد في تصريحاته بعد المباراة، إقامة مباراة كبيرة بحجم لقاء الزمالك والإسماعيلي على ملعب السويس الجديد.

وأضاف أنه لأول مرة في حياته يتم طرده في لقاء، موضحا أن هذا الحكم ضد الزمالك باستمرار، ومؤكدا أنه لم يوجه أي لفظ للحكم، ولكنه اعترض على طرد بن شرقي لأنه شعر بتعرض فريقه للظلم.

وتأهل الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر بفوزه على الإسماعيلي بهدف وحيد.