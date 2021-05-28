إلغاء احتفالات الأهلي بالسوبر الأفريقي لوفاة والدة سامي قمصان مدرب الفريق ووالدة جونيور أجايي

قرر النادي الأهلي المصري إلغاء احتفالات الفريق الأول بالفوز بكأس السوبر الأفريقي داخل فندق الإقامة حدادًا على وفاة والدة سامي قمصان المدرب العام للأهلي.

كما شمل قرار الحداد والدة اللاعب جونيور أجايي مهاجم الفريق.

وقال الإعلامي أحمد شوبير في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع ”فيسبوك“:“إلغاء الاحتفالات في فندق إقامة النادى الأهلي بقطر بسبب وفاة والدة سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي، ووفاة والدة اللاعب جونيور أجايي“.

وتوّج الأهلي المصري بلقب كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه 2-0 على نهضة بركان المغربي في العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة.

وأحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليستدير بجسده ويسدد رائعة بيسراه داخل شباك الحارس زهير العروبي.

وضاعف البديل صلاح محسن النتيجة قبل النهاية بثماني دقائق بعدما تلقى تمريرة بينية من طاهر محمد طاهر جعلته في وضع انفراد بالعروبي ليراوغه ويضع الكرة في المرمى.

وأضاف النادي الأهلي البطولة رقم 7 إلى رصيده من بطولات كأس السوبر الأفريقي، حيث يعد المصري الأكثر تتويجًا بلقب السوبر الأفريقي برصيد 6 مرات بدأت العام 2002 بالفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وانتهت، اليوم، بالفوز على نهضة بركان المغربي 2/0.