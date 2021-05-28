رسميا.. أحمد المحمدي يعلن رحيله عن أستون فيلا

أعلن المصري أحمد المحمدي رحيله رسميا عن أستون فيلا الإنجليزي، بعدما أمضى معه 4 سنوات.

وكتب المحمدي عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“: ”أود استغلال هذه الفرصة لأقول شكرًا للجميع في أستون فيلا، كان شرفا لأنني لعبت هنا، قضيت 4 سنوات رائعة واستمتعت بكل شيء هنا“.

وأضاف: ”أرحل وأنا أعلم أنني لعبت دورًا في عودة النادي للمكان الذي يستحقه“.

وتابع المحمدي ”قائمة اللاعبين والفريق هنا رائعون، وأعلم أنها ستكون أفضل مع رؤية الملاك“.

وأكمل: ”أريد توجيه شكر كبير للمدرب والطاقم الفني، وشكر خاص لكم أنتم، الجماهير، لقد افتقدكم كثيرًا هذا الموسم بسبب الجائحة وآمل أن تعودوا الموسم المقبل“.

وختم المحمدي ”أعلم أن الفرصة ستكون متاحة لي للعودة مستقبلا للنادي مرة أخرى ولكن في منصب تدريبي“.

وانضم المحمدي لأستون فيلا صيف العام 2017 قادما من هال سيتي، ومنذ ذلك الحين شارك في 129 مباراة، سجل فيها 4 أهداف وصنع 17.

تجدر الإشارة إلى أن أحمد المحمدي البالغ من العمر 33 عاما نال مع منتخب مصر لقبين في كأس الأمم الأفريقية عامي 2008 و2010.