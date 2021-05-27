رئيس الزمالك: نجحنا في توفير مستحقات فرجاني ساسي.. ونستطيع التجديد معه "إن أراد"

أعلن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك نجاح مجلس الإدارة في توفير مستحقات اللاعبين القديمة، وعلى رأسهم فرجاني ساسي، وذلك في أعقاب فوز الزمالك على الإسماعيلي وصعوده إلى دور الـ8 في كأس مصر.

وتأهل فريق الزمالك إلى ربع نهائي كأس مصر، بعد فوزه الصعب على نظيره الإسماعيلي، 1-0، ضمن منافسات دور الـ16.

أحرز هدف المباراة الوحيد، الدولي المغربي أشرف بن شرقي، في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، ثم تعرض بعدها للطرد.

#الزمالك يتخطى #الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه أشرف بن شرقي ويصعد لدور الـ8 في #كأس_مصر .. الزمالك سيواجه #مصر_المقاصة في الدور المقبل pic.twitter.com/sNgUeqgMto — إرم سبورت (@EremSports) May 27, 2021

وقال لبيب في تصريحات تليفزيونية، عقب فوز الفريق الأبيض على الإسماعيلي في كأس مصر: ”تم التواصل مع وكيل فرجاني ساسي، وإبلاغه بنجاح المجلس في توفير مستحقات اللاعب التونسي القديمة“.

وأضاف: ”كما أبلغنا وكيل ساسي أن الزمالك لديه الأموال الكافية للتجديد، فإذا رغب فرجاني ساسي في التجديد نحن لدينا الأموال لذلك، بشرط أن تكون طلباته المادية معقولة ولا تنم عن أي مغالاة“.

وكشف رئيس الزمالك أن لاعبي الفريق سيحصلون على جزء من مستحقاتهم المالية يوم الإثنين المقبل بعد أن دخلت الأموال حسابات اللاعبين في البنك، بالفعل لكن التحويل يأخذ 2-3 أيام لذلك ستصل المستحقات للاعبين يوم الإثنين المقبل“.

واختتم ”مجلس الزمالك أوفى بوعده مع اللاعبين وسلمهم المستحقات قبل أسبوعين من الموعد المحدد“.