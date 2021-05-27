طرد أشرف بن شرقي وكارتيرون ومشادة مع الحكم أمين عمر خلال مباراة الزمالك والإسماعيلي (فيديو)

تعرض المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك المصري للطرد، خلال مباراة فريقه أمام الإسماعيلي في دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.

ومع نهاية الشوط الأول اشتعلت الأجواء بعد إشهار الحكم أمين عمر البطاقة الحمراء في وجه بن شرقي بعد تدخل قوي على لاعب من الإسماعيلي تلقى على إثره بطاقة صفراء تبعها بطاقة صفراء أخرى ليحصل على الحمراء.

واعترض بن شرقي عن إنذاره ودفع بالكرة على الأرض، ما استدعى حكم المباراة لإنذاره مرة أخرى ليتعرض للطرد.

ورفض بن شرقي الخروج من الملعب، وحاول الحديث مع حكم المباراة أمين عمر، وتدخل الفرنسي باتريس كارتيرون وقام بتوجيه عبارات للحكم، ما استدعى لطرد المدير الفني للزمالك.

وتقدم نادي الزمالك على منافسه الإسماعيلي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة الجارية بينهما على ملعب السويس الجديد في إطار دور 16 من بطولة كأس مصر.

سجل هدف الزمالك أشرف بن شرقي في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بعد تلقيه تمريرة سحرية من شيكابالا.