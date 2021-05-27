الزمالك يعاقب ناشئيه بعد تقليد إشارة شيكابالا (صورة)‎

قرر طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك تغريم لاعبي فريق الزمالك مواليد 2003 الفائز ببطولة الجمهورية، اللذين ظهرا في صورة مسيئة عقب الاحتفالات ببطولة الجمهورية، بقيمة شهرين من عقديهما مع النادي، وتغريم إداري الفريق ثلاثة أشهر.

وكان الزمالك قد فاز على إنبي بثلاثية دون رد، وحصد لقب بطولة الدوري قبل أسبوع واحد من نهاية مسابقة 2003.

وانتشرت صورة للاعبي الزمالك وهما يشيران إلى الحذاء، في إشارة لتقليد حركة شيكابالا وإشارته لجماهير الأهلي.

وأكد يحيى أن الزمالك نادٍ تربوي في المقام الأول، وأنه يرفض الخروج على قواعد الروح الرياضية المتعارف عليها، وأنه يحترم جميع المؤسسات التي يتعامل معها ولا يقبل ما حدث من اللاعبين الصغار.

وأشار إلى أنه منح اللاعبين إنذارا أخيرا لعدم تكرار ما حدث.

وبفوز الزمالك أمام نظيره إنبي بثلاثية نظيفة رفع رصيده إلى النقطة 36 بجدول ترتيب المسابقة ومن ثمّ الفوز باللقب.

ويقود أحمد عبدالرؤوف الفريق كمدير فني، بينما يُساعده عامر صبري كمدرب عام وحسام أسامة كمدرب مساعد، ومحمد عبد الرحيم ”ميشو“ كمدير إداري للفريق، وأيمن الطويل كمدرب للحراس، وخالد عبد الرسول للعلاج الطبيعي.