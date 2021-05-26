الزمالك ينتقد تصريحات وكيل فرجاني ساسي

انتقد مجلس إدارة نادي الزمالك المعيّن برئاسة حسين لبيب، مهند عون، وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأبيض، بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أصدره، يوم الأربعاء، أنه يضع ملف تجديد فرجاني ساسي على رأس أولوياته، ويسعى خلال الأيام المقبلة لحسمه بشكل نهائي، وعقد جلسة معه بحضور وكيل أعماله.

وأضاف البيان: ”النادي ليس مسؤولًا عن أي تصريحات بشأن هذا الملف، إلا عن طريق حسين لبيب، رئيس النادي، والمتحدث الرسمي باسم النادي، أو الإعلامي عمرو الدردير، المتحدث الصحفي للنادي، وأن أعضاء المجلس لم يدلوا بأي تصريحات، منذ أن تولوا مهمة إدارة النادي عن فرجاني ساسي، أو أي أرقام تخص النادي“.

وكان وكيل فرجاني ساسي، قد قال في وقت سابق، إن إدارة الزمالك لا تصارح الجماهير بالحقائق في الملف الخاص بتجديد اللاعب، وإن اللاعب لم يطلب الحصول على 2 مليون و200 ألف أو 2 مليون و600 ألف كما يقال، وسيوافق على التجديد للنادي في حال عرض عليه مليون 800 ألف، بجانب أن مجلس الإدارة لم يجلس مع اللاعب من الأساس لتجديد عقده مع النادي.

وأضاف: ”الناس تقول أرقامًا وهمية غير صحيحة، وهو يتدرب صباح ومساء دون مشكلات، لو لم يكن فرجاني لاعب متميز لم يكن الزمالك تعاقد معه، العيب في النادي والإدارة وليس في أو ساسي، والحل في يدهم“.

وينتهي تعاقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ما يتيح له الانتقال إلى أي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل مجاني.