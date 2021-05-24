ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المصري

انتزع الزمالك فوزا مثيرا بنتيجة 3/2 على المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعتهما، الإثنين، في الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وضع إيميكا ايزي المصري في المقدمة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا كرة من أحمد رفعت.

ونجح الزمالك في تسجيل هدف التعادل بتوقيع محمد عبد الغني بمساعدة فرجاني ساسي في الدقيقة 29.

وحصل المصري على ركلتي جزاء، سددهما حسن علي وسادو سانبوري في الدقيقتين 35 و44، لكن محمد عواد حارس الزمالك نجح في التصدي لهما.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الزمالك سددها أشرف بنشرقي، لكن أحمد دعدور حارس المصري تصدى لها في الدقيقة 45+4.

ونجح أشرف بنشرقي في تعويض إخفاقه وسجل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 60 بتسديدة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

وعاد المصري وأدرك التعادل بهدف سجله أوستين أموتو في الدقيقة 69.

وضمن الزمالك النقاط الثلاث بعدما سجل أحمد سيد ضربة جزاء في الدقيقة 90+8.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 54 نقطة، من 24 مباراة، في صدارة جدول الترتيب، ويتقدم بـ13 نقطة عن الأهلي، الذي لعب 19 مباراة.

في المقابل، جمدت الخسارة رصيد المصري عند 39 نقطة من 23 مباراة في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع الإسماعيلي يوم الخميس في دور الـ16 بكأس مصر.